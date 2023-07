Poupées de collection: vos Barbie valent peut-être de l’or

Avec la frénésie entourant le film Barbie, ceux et celles qui se sont débarrassés de leur inventaire de figurines Barbie auront probablement un léger pincement au cœur en apprenant que certains mordus ont des collections dont la valeur atteint aujourd’hui plusieurs centaines de milliers de dollars.

Linda Joanisse a 62 ans et collectionne les poupées Barbie depuis sa tendre enfance. Depuis une trentaine d’années, elle est officiellement reconnue par Mattel, compagnie mère de la mythique blondinette, comme évaluatrice pour les figurines de collection.

Elle n’a toutefois pas à rougir devant les inventaires de ses clients, puisque la valeur du sien est évaluée à près de 250 000$.

«Oui, ma collection est assurée», affirme en ricanant celle qui évalue les poupées des collectionneurs francophones pour Mattel.

Mme Joanisse est convaincue que la popularité du film viendra donner encore plus de valeur à des figurines dont l’évaluation est déjà à la hausse.

Photo courtoisie

Êtes-vous assis sur une petite fortune?

Bien sûr, ce ne sont pas toutes les figurines qui sont destinées à voir leur valeur grimper avec les années.

Le premier point à considérer est la rareté de l’article. On divise en cinq catégories les poupées qui sont mises sur le marché.

Les plus courantes sont les «boîtes roses», pour emprunter les mots de Mme Joanisse.

«Ce ne sont pas des poupées de collection à proprement parler, ce sont vraiment des jouets pour enfants et ne prennent pas vraiment de valeur», explique-t-elle.

Ceux et celles qui espèrent voir fructifier leurs investissements dans le marché des Barbie doivent se concentrer sur les figurines étiquetées Black, Silver, Gold ou Platinum.

«Les [Barbie] Platinum sont les plus rares et les plus dispendieuses », soutient Mme Joanisse. « Elles ne sont jamais fabriquées en plus de 1000 exemplaires.»

On peut prendre en exemple Jean-Sébastien Bergeron, un jeune propriétaire de salon de coiffure à Québec, qui a en sa possession une Barbie Pink Pop, étiquetée Platinum par Mattel.

«Elle [la Pink Pop] se détaillait à environ 660$ lors de sa sortie en 2022; on l’évalue aujourd’hui à environ 1300$», juge la spécialiste dans le domaine, qui s’est également appuyée sur l’avis de ses collègues pour donner au Journal le meilleur approximatif possible.

Photo Ebay

«L’idéal est que la poupée et ses accessoires n’aient jamais quitté la boîte d’origine et que le tout soit encore comme neuf», explique celle qui détient près de 1500 figurines chez elle.

Barbie moderne versus Barbie rétro

«Dans les débuts [de Barbie], il n’y avait qu’une ou deux séries [de poupées] dans l’année», note Denis Allison, un résident de Québec qui collectionne les figurines depuis une quarantaine d’années. «Maintenant il y en a plusieurs [séries par année], mais il y en a [des séries] qui sont plus rares que d’autres», compare celui qui concentre ses énergies sur les années 60 à 70.

«Jusqu’en 1965, elles étaient fabriquées au Japon; le plastique était plus rigide et de meilleure qualité, maintenant c’est fait aux Philippines et en Indonésie», explique celui qui a déjà vu sa collection exposée au Musée national des beaux-arts à Québec.

Le bijou de son inventaire, dont la valeur totale est estimée à environ 50 000$, est la Barbie no3 de 1960. Mme Joanisse, évaluatrice reconnue par Mattel avec qui Le Journal s’est entretenu, juge que cet exemplaire peut valoir 3500$ en parfait état. La figurine se détaillait à 3$, lors de son arrivée en magasin.

Jean-Sébastien Bergeron, également de Québec, met quant à lui l’accent sur les séries modernes. Les pièces maîtresses de sa collection qui est aujourd’hui estimée à 80 000$ datent de 2012 et de 2022, mais contrairement à la Barbie no3 qui se vendait initialement 3$, sa Barbie Médusa et sa Barbie Pink Pop trouvaient respectivement preneur pour 800$ et 660$.

Photo Ebay

Attention aux fraudeurs

L’appât du gain peut attirer toutes sortes de personnes dans un marché, même celui des figurines Barbie. Denis Allison, qui collectionne ces poupées depuis 40 ans, appelle à la prudence lorsqu’il s’agit des figurines rétro.

«La Barbie no1 de 1959 peut ressembler beaucoup aux numéros 2 et 3. Certains fraudeurs ne font que refaire le maquillage et sont capables de se faire plusieurs milliers de dollars de plus», déplore-t-il. « Il y a des petites différences qui ne trompent cependant pas, comme l’arcade sourcilière qui a une forme différente et les iris qui sont d’une autre couleur », explique-t-il.

Mme Linda Joanisse soutient quant à elle que la Barbie no3 est beaucoup plus pâle que la no2 et que la no1.

«Je ne sais vraiment pas pourquoi, mais son teint n’est pas le même, c’est donc quelque chose à noter si on veut éviter de se faire avoir.»