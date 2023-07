Prolongement de la ligne bleue: des travaux en vue près du centre commercial Langelier

Des travaux préparatoires seront bientôt lancés à proximité du centre commercial Langelier dans l’arrondissement de Saint-Léonard, à Montréal, en vue du prolongement de la ligne bleue du métro.

La Société de transport de Montréal (STM) assure toutefois que «l’accès aux commerces adjacents sera maintenu en tout temps» durant le chantier d’excavation de la future station.

Les travaux préparatoires commenceront dans le secteur Langelier / Jean-Talon dans la semaine du 7 août 2023.

«Ces travaux visent à relocaliser les réseaux techniques urbains afin de réaliser l’excavation de masse nécessaire à la construction de la nouvelle station de métro. Plus précisément, il est nécessaire de déplacer des services tels que l’aqueduc, des égouts et des conduits et câblages souterrains», a expliqué la STM dans un communiqué.

Plusieurs arrêts de bus seront annulés ou déplacés (lignes 33, 141 et 372 principalement affectées, selon les phases). De l’affichage aux arrêts concernés sera installé.

Rappelons que la mise en service du prolongement de la ligne bleue du métro est prévue pour 2029.

Voici les entraves routières

STM

Phase préparatoire : 1 semaine

Rue Jean-Talon :

• Maintien d’une voie dans chaque direction

Boulevard Langelier :

• Maintien de toutes les voies de circulation

STM

Phase 1 : 7 à 8 semaines

Rue Jean-Talon :

• Maintien de la circulation en direction ouest en contresens

• Maintien d’une voie dans chaque direction à l’approche ouest

Boulevard Langelier :

• Voie de droite en direction sud entravée

• Maintien de toutes les voies de circulation en direction nord

STM

Phase 2 : 5 à 6 semaines

Rue Jean-Talon :

• Fermeture complète de la direction ouest à la hauteur du boulevard Langelier seulement

• Maintien d’une voie dans chaque direction à l’approche ouest

Boulevard Langelier :

• Voie de virage à gauche en direction sud entravée

• Voie de virage à droite en direction nord entravée

STM

Phase 3 : 1 semaine

Rue Jean-Talon :

• Maintien d’une voie dans chaque direction

Boulevard Langelier :

• Maintien de toutes les voies de circulation