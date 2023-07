Savoir bien choisir son thérapeute

Je vous avais écrit il y a plusieurs mois pour vous faire part des peurs chroniques qui s’étaient installées en moi depuis quelques années, mais qui avaient été exacerbées par la pandémie. J’avais du mal à reprendre ma vie normale et ça me handicapait beaucoup, tant dans mon quotidien que dans mon travail. Comme en plus j’ai une ado sensible à la maison, ça ne me tentait pas de lui transmettre mes bibittes.

J’ai commencé par m’inscrire dans un groupe d’aide comme vous me le suggériez, mais je me suis vite rendu compte que ça ne suffirait pas, qu’il me fallait entreprendre une démarche plus en profondeur. Sur les conseils d’une amie, je me suis déniché une thérapeute qui me semblait adéquate. Sauf qu’après quelques mois de suivi, je ne me sens toujours pas d’affinités avec elle. Pensez-vous que j’en demande trop ?

Anonyme

C’est certain qu’il faut un minimum d’atomes crochus pour arrimer client(e) et thérapeute. Exprimez clairement vos objectifs à la vôtre et peut-être que ça facilitera les choses. Autrement, il faudra peut-être aller vers quelqu’un d’autre.