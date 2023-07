Soins de fin de vie et aide médicale à mourir

Il est temps de faire la lumière sur cette méthode qui consiste à « euthanasier les vieux » avec l’aide médicale à mourir, car provoquer la mort d’une personne sans attendre sa fin naturelle est une mise à mort. Et on incite des médecins à devenir ces personnes qui donnent la mort quand ceux qui la demandent sont souvent dépourvus d’information parce qu’on leur a fait croire que c’était la meilleure chose pour eux.

Nos autorités médicales hypocrites ont imaginé ce moyen pour réduire les coûts que requièrent les soins palliatifs à fournir aux personnes âgées. Lesquelles ont parfaitement le droit de terminer leurs jours sur terre dans le calme et la réflexion. De profiter de leurs derniers moments pour se réconcilier avec leurs proches.

Avec l’aide médicale à mourir, on parle d’un acte suicidaire, ce que tout bon chrétien doit refuser. Je trouve honteux que le Québec soit la province qui a le plus recours à une pareille méthode inhumaine et honteuse en comparaison avec les valeurs indiscutables de la vie humaine. Devant une telle dérive je clame : la vie et rien d’autre !

Mme Micheline Saint-Pierre Otis



Vous pouvez, pour des raisons de croyances religieuses, ne pas être d’accord avec la loi qui délimite les soins de fin de vie, laquelle englobe la totalité de l’encadrement des soins palliatifs et de l’aide médicale à mourir. Mais vous n’avez pas le droit de lui faire dire ce qu’elle ne dit pas, puisqu’elle n’a rien à voir avec un acte suicidaire, pas plus qu’avec une euthanasie déguisée. La personne concernée est la seule à décider pour elle-même, tout en jouissant d’un encadrement législatif protecteur. À cet effet, lisez ce qui suit.

« Malgré les soins de qualité et l’accompagnement des personnes en fin de vie, il est possible que, pour une minorité d’entre elles, les soins palliatifs n’arrivent pas à soulager certaines souffrances de manière satisfaisante. La Loi concernant les soins de fin de vie permet alors d’offrir une option supplémentaire à ces personnes pour qui toutes les options thérapeutiques, curatives et palliatives ont été jugées insatisfaisantes, et qui préféreraient mourir plutôt que continuer à souffrir. L’aide médicale à mourir est une intervention exceptionnelle comprenant des conditions très restrictives. Le recours à ce soin est strictement encadré et balisé par la Loi concernant les soins de fin de vie ainsi que le Code criminel. »

La personne qui a recours à l’aide médicale à mourir doit répondre à toutes les exigences de la loi. Il en est de même pour le médecin qui la lui administrera, lequel ne pourra agir qu’après avoir obtenu l’avis d’un autre médecin indépendant. On peut consulter la loi sur le site du gouvernement du Québec.