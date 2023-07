Troy Terry et Ducks ne sont pas sur la même planète

C’est un immense écart qui existe entre les demandes salariales de l’attaquant Troy Terry et ce que les Ducks d’Anaheim veulent payer pour ses services.

Lundi, l’expert hockey du réseau Sportsnet Elliotte Friedman a révélé les montants que les deux camps ont fait parvenir à un arbitre. Le joueur autonome avec compensation désire un salaire annuel de 8 millions $, tandis que le club pense qu’il mérite 4,5 millions $.

Sélectionné en cinquième ronde du repêchage de 2015, Terry a disputé 274 parties dans la Ligue nationale et y a amassé 176 points. L’Américain de 25 ans a connu deux saisons consécutives où il a récolté plus de 60 points. En 2022-2023, il a fait mouche 23 fois et fourni 38 mentions d’aide.

- À lire aussi : Les Flyers demandent l’aide de l’IIHF

- À lire aussi : Nouvelle entente pour Jesse Ylonen

Terry vient de conclure un contrat de trois ans qui lui a permis de toucher 1,45 million $ annuellement. Le joueur et les Ducks ont jusqu’à mercredi pour en venir à une entente, puisqu’ils ont rendez-vous en arbitrage salarial cette journée-là.