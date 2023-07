Un été idéal pour les moustiques

Les fortes précipitations des dernières semaines, jumelées aux chaleurs accablantes, représentent les « conditions optimales » pour avoir une « très grande » quantité de moustiques cet été.

Vous ne rêvez pas si vous avez l’impression d’être davantage la proie des moustiques cet été. Les maringouins s’en donnent en effet à cœur joie, alors qu’ils ont toutes les conditions gagnantes pour proliférer, selon ce qu’explique Carol-Anne Villeneuve, candidate au doctorat en sciences vétérinaires à l’Université de Montréal, spécialisée en moustiques nordiques.

Plus d’eau, plus d’oeufs

Le sol gorgé d’eau depuis pratiquement le début de l’été fait exploser le nombre de sites de pontes, en plus de les rendre «de meilleure qualité», soutient l’experte.

Le nombre d’œufs à éclore, qui deviendront ensuite des moustiques adultes prêts à piquer est donc considérablement augmenté, dit-elle.

Reproduction plus rapide

La chaleur quant à elle, permet aux moustiques de se reproduire et se développer plus rapidement. «La chaleur fait que les cycles de vie sont plus rapides. Donc, il y a plus de générations de moustiques, donc plus de moustiques », explique la scientifique.

Photo fournie par Carol-Anne Villeneuve

Les températures chaudes rendent aussi les femelles moustiques, soient celles qui piquent, plus actives. «Plus il fait chaud, plus les femelles vont aller prendre des repas de sang, pour pondre plus d’œufs», décrit Mme Villeneuve, précisant que les femelles ont besoin de sang pour produire leurs œufs.

Ainsi, certaines espèces de moustiques ont besoin de huit «repas de sang» par semaine, dit-elle.

La durée de vie moyenne d’un moustique varie entre deux et huit semaines, alors que l’on compte 57 espèces différentes au Québec.

Photo fournie par Carol-Anne Villeneuve

Virus du Nil

Cette augmentation considérable du nombre de moustiques au Québec fait aussi augmenter les risques de contamination au virus du Nil. «Les risques de transmissions sont directement liés aux températures, puisque lorsqu’il fait chaud, le virus s’incube plus rapidement et ainsi la femelle est infectée plus rapidement, avant de piquer » explique-t-elle.

Selon la Santé publique, le virus du Nil occidental ne donne aucun symptôme dans la plupart des cas. Certaines personnes peuvent toutefois développer une maladie grave lorsque le virus s’attaque à leur système nerveux.

Pour tenter de diminuer le nombre de moustiques dans votre environnement, il est suggéré de vider tous les contenants d’eau stagnante aux abords de votre résidence, que ce soit dans des jouets d’enfants, les gouttières, ou tout autre équipement pouvant recueillir de l’eau, qui pourrait devenir un site de prolifération pour les maringouins.