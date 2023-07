Des trottinettes électriques en libre-service maintenant disponibles à Laval

Si tout le monde avait les yeux tournés vers le REM cette fin de semaine, un nouveau moyen de mobilité a aussi fait son arrivée au même moment à Laval: les trottinettes électriques en libre-service.

Près de 200 trottinettes sont progressivement mises à la disposition des Lavallois depuis vendredi dernier, et ce, jusqu’au 15 novembre prochain.

Ces engins seront répartis dans 33 stations toutes situées dans le périmètre formé par les boulevards Curé-Labelle et des Laurentides, l’autoroute 440 et la rivière des Prairies.

«Nous avons appris des essais d’ici et d’ailleurs pour nous assurer d’être prêts à déployer un service intéressant pour tous les Lavallois», a assuré le maire Stéphane Boyer.

Comment utiliser ce nouveau service ?

• Une application à télécharger

Les usagers qui souhaitent mettre la main sur ce moyen de transport devront d’abord télécharger l’application d’une des deux entreprises qui offrent ce service, soit Bird Canada ou Lime.

• Quelques consignes de sécurité à respecter

Tout d’abord, seuls les usagers de plus de 14 ans ont le droit de se déplacer avec une trottinette électrique.

Le port du casque sera également obligatoire et l’utilisation ne se fera que sur les voies cyclables et les voies de circulation de 50 km/h et moins

• Un stationnement dans des endroits réservés

Les trottinettes devront être replacées dans les emplacements délimités par la Ville.

«Bird déploiera sa technologie GPS de géoclôture de pointe pour s'assurer que les trottinettes électriques circulent à l'intérieur des limites désignées par la ville de Laval et qu'elles respectent les règles de stationnement», a rappelé l’un des deux fournisseurs.