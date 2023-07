Volbeat ou l’improbable trait d’union entre Elvis et Maiden

Qu’un groupe de hard rock tirant sur le métal s’inspire de Black Sabbath ou Iron Maiden ne surprendra personne, mais Volbeat n’est pas un groupe de hard rock tirant sur le métal comme les autres.

Les assidus du groupe danois le savent déjà depuis longtemps et tous ceux qui ne sont pas encore familiers avec eux s’en rendront compte lors de son retour au Québec, mardi et mercredi: du country et du rockabilly, ça se mélange avec de très lourdes guitares.

Volbeat, un projet mis au monde en 2001 par le chanteur-guitariste Michael Poulsen, c’est l’improbable trait d’union musical entre le King et Maiden.

«J’ai grandi avec des parents qui écoutaient tout le temps de la musique des années 1950, comme Elvis Presley, Johnny Cash, Little Richards, Chuck Berry et Fats Domino», expliquait Poulsen, dans un entretien avec le magazine Billboard, il y a quelques années.

«En même temps, à l’adolescence, j’ai découvert le heavy métal grâce au copain de ma sœur. Très jeune, j’écoutais donc Dio, Black Sabbath, Rainbow, Deep Purple, le Metallica de la première heure et Iron Maiden. Si vous analysez le style de Volbeat, vous pouvez entendre cette mixture de vieux métal et de rock des années 1950», soumettait aussi celui qui a commencé sa carrière dans un groupe de death métal.

Soupe musicale

Poulsen a raison. Ainsi, sur leur huitième album de décembre 2021, Servant of the Mind, les Danois fusionnent le punk et le rockabilly (un autre des dizaines de sous-genres du rock qu’on appelle psychobilly) et ça donne l’atypique The Devil Rages On.

En 2008, Volbeat avait proposé sa relecture d’un classique de la musique country, I’m So Lonesome I Could Cry, de Hank Williams. Ici et là, on peut entendre des notes d’harmonica, comme sur une des favorites de leurs admirateurs, Heaven Nor Hell.

Ce ne sont que quelques exemples (il y en a bien d’autres dans leur discographie) démontrant que la musique de Volbeat est un joyeux assemblage de diverses influences.

«Tout vient directement du cœur. C’est pourquoi c’est si diversifié. Nous sommes tous de grands amateurs de musique. Nous aimons le country, le punk, le heavy métal, le death métal, le blues, le gospel. Pourquoi ne pas mélanger tout ça dans la même soupe?» a aussi déclaré Poulsen, dans une vieille entrevue avec le Kentucky Music Country.

Changement à la guitare

La formation avec laquelle renoueront les Québécois sera cependant légèrement différente de celle qui avait ouvert la voie à Godsmack, au Centre Vidéotron, en mai 2019.

Au début de juin, Volbeat a annoncé le départ de son guitariste des dix dernières années, Rob Caggiano. C’est Flemming C. Lund qui a pris sa place aux côtés de Poulsen, du batteur Jon Larsen et du bassiste Kaspar Boye Larsen.

Par ailleurs, l’infatigable Micheal Poulsen a mis récemment au monde son nouveau groupe de death métal, Asinhell, qui fera paraître un album, Impii Hora, le 29 septembre.

Volbeat en concert au Centre Vidéotron de Québec, le 1er août, et à la Place Bell de Laval, le 2 août.