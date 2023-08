BLAIS, Fernand



Le 25 juillet 2023, est décédé à l'âge de 82 ans, M. Fernand Blais époux de Mme Ginette Rondeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Chantal (Alain), André (Mireille) et Benoit (Jessica), ses 13 petits-enfants, ses 17 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le jeudi 3 août 2023, de 10h à 13h30 au :LAVALTRIE, QC, J5T 1M4450-586-1116 www.guilbault.infosuivi des funérailles en l'église de Lanoraie à 14h.