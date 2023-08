PICCIUTO, Salvatore



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 29 juillet 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé Monsieur Salvatore Picciuto, époux de Madame Pauline Gilbert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pascal (Maryse) et Marysa (André), ses petits-enfants Stéphanie, Renaud et Philippe, son frère Tony Perna (Mariette) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, lesieuretfrere.comle jeudi 3 août 2023 à compter de 14 h. Les funérailles auront lieu le vendredi 4 août 2023 à 11 h, en l'église Saint-Luc, 350, boul. Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, J2W 2A3, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.Heures des visites : jeudi de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h et vendredi dès 9 h.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur site: