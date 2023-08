LEMIEUX, Gilles, F.É.C.

(Frère Adolphe)



Frère Gilles Lemieux, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal le 21 juillet 2023, à l'âge de 93 ans et 7 mois, après 75 ans de vie religieuse. Fils d'Ernest Lemieux et de Léda Perron, il naquit à Saint Adolphe-de-Dudswell le 11 décembre 1929. Entré chez les F.É.C. en 1948, il enseigna quelques années puis oeuvra dans le nursing auprès de ses confrères pendant une cinquantaine d'années à Laval-des-Rapides, à Bécancour et surtout à la Résidence De La Salle, Laval.Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, sa soeur Hélène (feu Patrick Lamirande), son frère Robert (Pauline Dumoulin), sa belle-soeur Pauline (feu Germain Lemieux), ainsi que plusieurs neveux et nièces.Les funérailles auront lieu à la300, chemin du Bord-de-l'Eau, Lavalle jeudi 3 août à 11 h. La salle Toussaint-Dufresne sera ouverte dès 9 h pour accueillir confrères, parents et amis. C'est dans cette salle que sera déposée l'urne funéraire et que se tiendra la messe. Un buffet sera offert par la suite.L'inhumation des cendres aura lieu plus tard au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal.