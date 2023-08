Braquage d'une joaillerie en plein Paris, des millions d'euros de préjudice

La joaillerie Piaget située rue de la Paix, en plein cœur de Paris, a été braquée mardi à l'heure du dîner par trois personnes qui ont pris la fuite avec un butin estimé entre 10 et 15 millions d'euros (14,5 et 22 millions de dollars), a-t-on appris de source policière et auprès du parquet de Paris.

La rue de la Paix et la place Vendôme, au cœur de la capitale française, sont connues dans le monde entier pour accueillir les enseignes les plus prestigieuses de bijouteries et d'horlogerie de luxe.

AFP

Aucune personne n'a été blessée au cours du braquage, selon une source policière. Le parquet de Paris a saisi la police judiciaire d'une enquête en flagrance pour vol à main armée en bande organisée et séquestration en bande organisée, a indiqué le parquet.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le braquage effectué par trois personnes s'est déroulé vers 13 heures. L'un au moins des malfaiteurs portait une arme.

AFP

Le dernier vol à main armée d'une bijouterie de luxe dans la capitale française remonte au 29 avril. Ce jour-là, trois individus venus à bord de deux motos s'étaient présentés à la bijouterie de luxe Bulgari, place Vendôme, peu avant 14h. Deux d'entre eux étaient porteurs d'armes longues, selon une source policière, et un agent de sécurité avait été frappé. Le préjudice avait été évalué à «plusieurs millions d'euros».