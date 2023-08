Cinéma: le phénomène «Barbenheimer» froisse les internautes japonais

«Ne plaisantez pas avec la bombe atomique»: Un hashtag sur les réseaux sociaux semblant rapprocher avec légèreté les superproductions américaines «Barbie» et «Oppenheimer» provoquait des réactions outrées au Japon, victime des armes nucléaires en 1945.

Le phénomène dit «Barbenheimer», contraction entre la comédie inspirée de la célèbre poupée Barbie et le long-métrage «Oppenheimer» sur le concepteur de la bombe atomique, deux films sortis le même jour dans de nombreux pays fin juillet, s'est répandu sur les réseaux sociaux, appelant les internautes à aller voir les deux œuvres à la suite.

Mais ce «mot-dièse» s'est vite accompagné de l'apparition sur internet de «mèmes», des montages graphiques d'un goût parfois douteux, montrant par exemple les héros du film «Barbie» devant un champignon atomique, qui ont provoqué des protestations d'internautes, notamment au Japon.

À quelques jours seulement du 78e anniversaire des bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki, ayant fait plus de 210 000 morts les 6 et 9 août 1945, le hashtag #NoBarbenheimer s'est développé ces derniers jours pour regrouper les protestations.

La polémique a encore monté d'un cran après que le compte officiel américain du film «Barbie» sur Twitter (renommé «X») a semblé encourager le phénomène Barbenheimer en répondant à l'un des mèmes avec ces mots: «Cela va être un été mémorable».

Le message, qui semble avoir été effacé depuis, a même provoqué lundi un commentaire consterné de la division japonaise de Warner Bros, le producteur du film «Barbie».

«Nous trouvons extrêmement regrettable la réaction manquant de considération» du compte officiel de Barbie, peut-on lire dans cette déclaration postée sur le compte japonais du film, ajoutant: «Nous prenons cette situation très au sérieux et exigeons une réponse appropriée de la part du siège américain» des studios.

«Comment osez-vous [...] vous moquer de ce mème inacceptable?», avait répondu en anglais sous ce message un internaute japonais, ajoutant: «Vous devriez visiter le Parc du mémorial de la paix à Hiroshima et apprendre ce qui s'est passé là-bas. C'est l'un des plus graves crimes contre l'humanité».

«Nous, Japonais, n'oublierons jamais cet été-là», a réagi un autre internaute, joignant la photographie de vêtements d'enfants brûlés retrouvés dans les décombres de la bombe atomique.

Le film «Barbie» sortira au Japon le 11 août. En revanche, «Oppenheimer» n'a pas encore de date de diffusion dans l'archipel, où les films occidentaux arrivent souvent plusieurs mois après leur sortie.