De l’importance du droit à l’avortement

Je voudrais répliquer à la réponse que vous avez faite à la dame de 80 ans qui vous expliquait pourquoi elle était contre l’avortement, car je crois que vous avez mal saisi son point de vue. Ce que je crois qu’elle voulait dire en affirmant qu’elle était contre l’avortement avait un rapport direct avec le fait qu’aujourd’hui, selon elle et selon moi aussi, il existe toute une panoplie de moyens contraceptifs pour ne pas avoir à utiliser celui-là en plus.

Et de mon point de vue, je trouve qu’elle a parfaitement raison. On devrait réfléchir avant d’avoir n’importe quelle relation sexuelle et faire en sorte de se prémunir d’un contraceptif pour s’éviter une situation indésirable. Vous le savez, Louise, à quel point une femme qui se fait avorter en garde des séquelles longtemps, souvent même toute sa vie. Ce n’est pas un geste banal à prendre à la légère. Et s’il n’existait plus, eh bien, c’est simple, on n’y penserait juste plus.

Anonyme âgée

Contrairement à ce que vous affirmez, j’ai très bien compris cette femme, comme je vous comprends très bien aussi. Elle disait trouver normal que plusieurs États américains veuillent abolir le droit à l’avortement et je ne suis pas d’accord avec elle. Pas plus que je ne partage votre envie de voir ce droit disparaître. Même si on a accès à un coffre à outils pour prévenir les grossesses, l’accident est toujours possible, et le droit d’accès à l’avortement reste sacré pour moi.