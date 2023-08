Gain de pouvoir pour Tiger Woods au sein du circuit de la PGA

Le comité des joueurs du circuit de la PGA a ajouté une lourde voix autour de sa table décisionnelle. Nul autre que Tiger Woods veillera aux importantes décisions à venir du circuit de golf américain.

L'un des plus grands joueurs de l'histoire du sport aura donc son mot à dire dans les discussions, surtout celles concernant le fameux accord survenu entre le circuit et le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (PIF) au début de juin.

L'homme aux 82 victoires professionnelles, dont 15 sacres majeurs, a toujours ardemment défendu les intérêts du circuit de la PGA et les principes fondamentaux de son sport depuis l'arrivée de la controversée ligue LIV Golf, entièrement financée par le fonds souverain saoudien, l'an dernier.

Depuis l'annonce de l'entente il y a près de deux mois, Woods n'avait émis aucun commentaire public. Sur les lignes de côté en raison d'une blessure au pied qui le tient à l'écart depuis le Tournoi des Maîtres en avril, il est toujours présent auprès de ses pairs. Il a dû sentir la grogne qui règne dans la confrérie qui s'est sentie trahie par les dirigeants du circuit.

Parmi les décideurs

Ainsi, il a décidé de s'impliquer autrement qu'en se présentant sur les tertres de départ d'une poignée de tournois prestigieux. Il a rejoint cinq de ses confrères au sein du comité des joueurs. Un organe qui doit entériner les décisions de la direction et repris ses pouvoirs.

Déjà scrutée à la loupe au Congrès américain, l'entente entre le circuit de la PGA et le PIF l'est tout autant dans les bureaux de Ponte Vedra Beach, en Floride. Conclue en secret et annoncée par surprise le 6 juin en marge de l'Omnium canadien lorsque le commissaire Jay Monahan et le gouverneur du PIF, Yasir Al-Rumayyan, sont apparus souriants côte à côte au réseau CNBC, l'entente avait créé une véritable onde de choc.

Plusieurs têtes d'affiche du circuit ont par la suite mentionné se sentir trahies par le commissaire qui leur répétait depuis un an tous les maux du circuit saoudien. Le comité des joueurs n'avait pas été averti de l'accord pour enterrer la hache de guerre.

Cherchant à retrouver son pouvoir depuis juin, l'ajout de Tiger Woods en est une de taille puisqu'il a en quelque sorte forgé ce circuit professionnel depuis plus de 25 ans. Personne n'est capable d'attirer autant l'attention et faire bouger l'aiguille de l'audimat comme lui. En plus de participer à quelques championnats malgré ses nombreuses blessures, l'athlète de 47 ans est aussi l'hôte de deux tournois. Dès qu'il émet un son, il est écouté.

On n'a qu'à rappeler que le Tigre trônait au sommet d'une liste de golfeurs vedettes qui s'étaient réunis à Wilmington, au Delaware, au milieu d'août dernier. Cette réunion ultra privée avait jeté les bases de la stratégie visant à contrer l'exode des meilleurs joueurs vers le circuit saoudien qui versait des tonnes de fric garanti.

Alliance entérinée ou non?

Avec cet ajout au comité des joueurs, Woods sera encore au coeur de la stratégie à court terme. Le comité devra accepter ou non l'alliance avec le PIF.

«Nous sommes rendus à un point critique dans l'histoire de notre circuit. Les joueurs voudront certainement prendre les meilleures décisions qui les concernent, a affirmé Woods dans le communiqué annonçant son arrivée parmi Patrick Cantlay, Charley Hoffman, Peter Malnati, Rory McIlroy et Webb Simpson. Ils voudront aussi prendre les meilleures décisions pour toutes les parties prenantes et partisans du circuit.

«Le comité s'attend à s'installer à la table avec le commissaire Monahan afin de prendre les meilleures décisions pour le futur de notre sport», a-t-il ajouté en donnant son appui à Monahan.

Getty Images via AFP

Plusieurs de ses pairs ont par contre avoué avoir perdu confiance envers Monahan depuis la surprenante annonce alliant le circuit au PIF. Jordan Spieth, Xander Schauffele et le vétéran Ernie Els s'inscrivent parmi ceux qui l'ont critiqué publiquement au cours des dernières semaines. Lors de l'Omnium britannique à Hoylake il y a deux semaines, Els avait même signifié qu'il l'aurait renvoyé s'il occupait encore un siège au comité.

Thomas se réjouit

En direct du Championnat Wyndham, dernier tournoi de la saison régulière du circuit de la PGA qui se déroule en Caroline du Nord cette semaine, Justin Thomas a salué l'implication de son ami.

Getty Images via AFP

«Nous avons rencontré des obstacles sur notre route dernièrement, a signalé Thomas. Ils ont amené des circonstances difficiles. Il prend les choses très au sérieux et veut paver la voie vers le futur.

«C'est important pour lui. Il veut que le circuit repose entre les meilleures mains et qu'il soit dans la meilleure position, a-t-il ajouté.

«Ce serait facile pour lui, après tout ce qu'il a accompli pour amener ce circuit là où il est aujourd'hui, de simplement se cacher sous une roche pour le reste de sa vie. Mais ce n'est pas dans sa nature. Il veut voir le circuit progresser et connaître du succès.»

Les changements aux pouvoirs du comité des joueurs

- Le comité de direction des joueurs doit s’impliquer et approuver les futures décisions majeures

- Le conseiller spécial du comité, Colin Neville, doit être informé de toutes les négociations concernant l’alliance et avoir accès à tous les documents et toutes les informations

- Le comité des joueurs doit agir en toute transparence et possède l’autorité pour approuver ou refuser les changements apportés au circuit selon les discussions de l’alliance