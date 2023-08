Gâteaux gratuits en échange de «visibilité»: une pâtissière refuse de servir une célébrité «bien connue»

Une célébrité qui demandait des gâteaux ainsi qu’une centaine de cupcakes gratuits en échange de «promotion sur les réseaux sociaux» s’est fait remettre à sa place par une pâtissière du Royaume-Uni, applaudie pour avoir dénoncé la pratique.

«Cette pauvre célébrité ne peut apparemment pas se permettre de payer les gens pour leurs produits et services [...] Qu'est-il arrivé aux femmes qui soutiennent les femmes...», a écrit samedi sur Facebook Rebecca Severs, propriétaire et designer de gâteaux à la pâtisserie Three Little Birds située à Yorkshire en Angleterre.

Cette dernière a partagé samedi l’échange courriel avec une compagnie, lui proposant de leur offrir deux gâteaux ainsi qu’une centaine de cupcakes «roses, scintillants et avec une touche de flamants roses», pour le 40e anniversaire d’une célébrité «bien connue» à Manchester, le 1er septembre prochain.

Sauf qu’au lieu d’un paiement régulier, la compagnie aurait proposé à la pâtissière de régler la facture en faisant la promotion de ses produits sur les réseaux sociaux de la célébrité «avec plus de 700 000 abonnés», ainsi que dans le OK Magazine.

«Le party a une liste d’invités remplie de célébrités et de gens de l’industrie de la télé, du film et de la musique, donc beaucoup de travail viendrait [de la collaboration]», peut-on lire dans le courriel.

La propriétaire, qui a relaté en entrevue avec The Independent avoir mis sur pied son entreprise à la sueur de son front, malgré une très maigre paie au début, a dénoncé cette pratique de plus en plus courante dans l’industrie, qui nuit aux petites entreprises.

«Malheureusement, comme mon prêteur d’hypothèque ne prend pas de paiement “sous forme de promotion sur mes réseaux sociaux”, et que mes employés ne peuvent pas nourrir leurs enfants avec de la visibilité sur Instagram, je dois décliner votre offre vraiment généreuse», a-t-elle répondu dans son courriel à la célébrité.

Elle se bat aujourd’hui pour que les artisans «soient correctement valorisés pour leur temps et leurs compétences», a-t-elle relaté au média britannique. Sa publication, qui a atteint près de 3000 j’aime, a quant à elle suscité une vague de soutien pour la pâtissière.

«D’une pâtisserie à une autre. [Bravo] C’est réussi. Normalisons le fait de payer les gens pour leur travail. [Je me fous complètement] QUI vous êtes...! J’ai des factures à payer», a répondu une internaute. «Vous venez de vous faire une nouvelle abonnée ici [...] réponse fabuleuse», a écrit une seconde.