Guns N’ Roses débarque au parc Jean-Drapeau mardi

Guns N’ Roses s’arrêtera au parc Jean-Drapeau mardi prochain, dans le cadre de sa nouvelle tournée mondiale.

Le coup d’envoi de la portion nord-américaine sera quant à lui donné ce samedi à Moncton. Il s’agit de la première tournée depuis We’re F’N Back!, présentée en 2021, avec laquelle le groupe mythique s’était alors produit d’un océan à l’autre.

Guns N’ Roses a amorcé sa série de concerts au Moyen-Orient, le 5 juin dernier à Tel-Aviv. Il l’a ensuite tournée dans les stades et les festivals européens, où elle s’est conclue le 22 juillet à Athènes.

La tournée Not In This Lifetime..., jouée entre 2016 et 2019, a été la «troisième tournée la plus lucrative de tous les temps».

Photo fournie par Evenko

Avec Carrie Underwood en première partie, les portes du parc Jean-Drapeau ouvriront ce mardi à 16 h 30. Le spectacle se tiendra beau temps, mauvais temps, ont précisé les organisateurs.

Quelques billets sont encore disponibles. Pour toutes les dates de la tournée, visitez le https://www.gunsnroses.com/tour.