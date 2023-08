La Lévisienne Frédérique Auger remporte le prix Coup de cœur au festival Off Avignon en France

La Lévisienne Frédérique Auger a reçu le prix Coup de cœur du Club de la Presse du Grand Avignon-Vaucluse au festival Off Avignon, en France, pour sa première pièce intitulée Nos histoires.

«C’est un énorme cadeau. Je ne m’attendais pas à être sélectionnée, tout ce que je souhaitais, c’était rencontrer mon public et que les gens se reconnaissent dans ma pièce», a affirmé Mme Auger depuis Paris.

Relations toxiques

Nos histoires met en scène Vicky et Maxime qui vivent tous deux une relation d’emprise, l’une avec son amoureux, l’autre avec sa mère. À travers les liens de l’amitié qui se forment, ils s’aideront à se rendre compte de la situation et à s’en sortir.

«L’amitié peut être une solution – pas la seule – pour se sortir d’une relation toxique», explique-t-elle.

Ce sujet habitait l’autrice depuis un moment, ayant elle-même vécu une relation de pouvoir par le passé. Elle a d’ailleurs été très surprise «malheureusement» de constater à quel point les spectateurs et beaucoup de jeunes lui ont confié avoir aussi vécu une relation difficile. Abus de pouvoir d’un patron, d’un ami, d’un membre de la famille... la toxicité peut provenir de tous les côtés – même de soi –, et non seulement d’un homme envers une femme. Frédérique, qui ne parle pas ici de «perversité narcissique», trouvait important de montrer un personnage féminin (la mère) en situation de contrôle, parce que «ça peut arriver à tout le monde».

«Ça n’arrive pas qu’aux personnes faibles ou fragiles, littéralement tout le monde peut vivre une telle relation. C’était important pour moi de montrer qu’on peut s’en sortir, et qu’on n’est pas seuls.»

Nos histoires se veut ainsi un «clin d’œil», un coup de pouce ou une étincelle qui sème une petite graine de conscience faisant lever le drapeau rouge et qui aide le spectateur, assis dans la salle, à commencer son cheminement personnel.

1 sur 600

Le festival Off Avignon, tenu en France du 7 au 29 juillet derniers, a présenté environ 1600 spectacles. Pas que du théâtre, on y retrouvait également de la musique, du mime, etc. Sur le lot, seuls les nouveaux spectacles étaient éligibles au prix qu’a remporté la pièce de Frédérique Auger, soit grosso modo 600 spectacles.

Le festival Off Avignon est un des plus grands festivals de la francophonie, qui accueillent petits et grands amateurs de tous arts. Mme Auger et Jean-Charles Chagachbanian, qui incarnent les quatre personnages de la pièce, ont joué la pièce six jours par semaine au Théâtre du Cabestan.

Nos histoires... au Québec

La comédienne, qui habite maintenant en France où elle a fait sa formation, rêve de jouer Nos histoires au Québec, un projet qui prend lentement vie grâce à son partenariat avec Nicolas Letourneau qui dirige la compagnie Théâtre du Dream Team à Québec. «Travailler avec Nicolas est passionnant. On ne peut pas dire quand la pièce sera montée au Québec, mais j’aimerais beaucoup la présenter aux Québécois. Le sujet des relations toxiques est universel, je vais tout faire pour que cette pièce ait une belle vie.»