«La première impression que j’ai eue, c’est: on va passer la nuit ici!»: le REM se trompe et les emmène au garage

Des usagers qui étaient dans un train du Réseau express métropolitain (REM) lundi en fin de soirée ont été envoyés par erreur dans un garage, où ils ont cru pendant quelques instants qu’ils allaient «passer la nuit».

Michel-André Grégoire et sa conjointe, Anick Cardinal, ne sont pas près d’oublier leur première expérience à bord du REM.

Lundi soir, le couple originaire de L’Île-des-Sœurs a décidé d’essayer le nouveau train léger le jour de sa mise en service, à partir de la station située à quelques pas de chez eux, pour une sortie au cinéma au quartier Dix30 de Brossard.

PHOTO FOURNIE PAR MICHEL-ANDRÉ GRÉGOIRE

Vers minuit, le couple est monté à bord d’un train à la station Du Quartier pour rentrer à la maison. «On s’est fié aux indications pour retourner vers L’Île-des-Sœurs, mais on a attendu de 20 à 25 minutes dans le train. Le monde était confus et ne savait pas où aller», raconte M. Grégoire.

Puis, des signaux rassurants ont convaincu le couple de rester dans le train. «La voix disait bonjour, bienvenue au REM, prochaine station Panama. Et selon l’affichage, on s’enlignait vraiment vers Montréal», poursuit M. Grégoire.

Prochaine station... le garage!

«Mais tout d’un coup, on part dans l’autre direction. Là, on se pose des questions, on commence à voir plusieurs rails. J’ai dit: coudonc, on va se ramasser dans le garage!»

L’intuition de M. Grégoire n’a pas failli, puisque le couple et un touriste originaire du Venezuela qui étaient les trois seuls passagers à bord ont rapidement vu leur train s’immobiliser dans un garage entouré d’autres trains du REM.

«La première impression que j’ai eue, c’est: on va passer la nuit ici et on va partir avec le premier train à 5h20 demain matin.»

PHOTO FOURNIE PAR MICHEL-ANDRÉ GRÉGOIRE

Les passagers ont fini par trouver un interphone à bord du train, où ils ont pu parler à un responsable.

«Ils nous ont vus avec les caméras dans le train. Ça a pris peut-être 7 ou 8 minutes, puis on est repartis à reculons pour nous ramener à la station Brossard.»

PHOTO FOURNIE PAR MICHEL-ANDRÉ GRÉGOIRE

Les passagers ont finalement été transportés chez eux à bord du VUS d’un agent de sécurité du REM.

«Ils étaient vraiment désolés de ce qui s’était passé», relate Mme Cardinal.

Par courriel le promoteur du REM, CDPQ Infra, a confirmé que cet incident s'est bel et bien produit.

«Dès que nos opérateurs ont repéré les passagers, ces derniers ont été pris en charge immédiatement et ramenés à destination, a indiqué Marc-André Tremblay, conseiller en relations médias et communications. L'équipe sur le terrain est confiante qu'un tel événement est exceptionnel et ne se reproduira plus. Il faut préciser que les usagers étaient en sécurité en tout temps à l'intérieur du train», a-t-il ajouté.

Il veut reprendre sa voiture

De son côté, M. Grégoire «n’a pas été impressionné» par le REM et affirme qu’il continuera de prendre sa voiture pour aller au quartier Dix30.

Le nouveau service de transport collectif a connu plusieurs ratés lors de son lancement lundi, dont deux pannes majeures qui ont paralysé le réseau.

«On l’a pris en riant. On sait que c’est nouveau, qu’il y a une certaine adaptation, mais moi, ce qui me frustre le plus, c’est que ça fait 2 ans que c’est reporté et qu’ils font des tests à ne plus finir depuis 1 an et demi», conclut M. Grégoire.