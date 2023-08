Le montant du contrat de Jeremy Swayman est connu

L’arbitre a tranché : le gardien des Bruins de Boston Jeremy Swayman a obtenu un contrat d’un an d’une valeur de 3,475 millions $.

C’est ce qu’a appris l’expert hockey du réseau Sportsnet Elliotte Friedman, mardi.

L’athlète de 24 ans et le club du Massachusetts avaient rendez-vous en arbitrage salarial dimanche dernier.

En 2022-2023, Swayman a œuvré comme substitut à Linus Ullmark. Il a maintenu un dossier de 24-6-4, un taux d’efficacité de ,920 et une moyenne de buts alloués de 2,27 en 37 parties. L’Américain compte 88 matchs d’expérience dans la Ligue nationale de hockey.

Swayman est le troisième joueur à faire usage de l’arbitrage en 2023. Les deux autres ont été l’attaquant des Blackhawks de Chicago Philipp Kurashev et le gardien des Maple Leafs de Toronto Ilya Samsonov. Le premier a obtenu une entente de deux ans et 4,5 millions $, tandis que le second s’est vu décerner un contrat d’un an et 3,35 millions $.