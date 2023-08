«Le règlement, c’est le règlement!»

Vous connaissez l’ankylose?

C’est ce qui arrive lorsque les os d’un corps fusionnent et deviennent tellement liés qu’aucun mouvement n’est possible.

Une personne ankylosée perd peu à peu sa flexibilité, sa capacité à se mouvoir.

Ça peut aller jusqu’à la paralysie complète.

Eh bien, c’est ce qui est en train d’arriver à nos systèmes.

Ils sont de plus en plus ankylosés.

Paralysés par une bureaucratie de plus en plus lourde.

Notre système est un chat

Je le dis souvent: il n’y a rien de plus épeurant qu’un fonctionnaire muni d’un livre de règlements.

C’est plus terrifiant que Jack Nicholson dans The Shining.

Un exemple...

Un ami d’un certain âge a été hospitalisé il y a quelque temps pour des troubles cognitifs.

Après quelques jours, son humeur s’est mise à s’assombrir. Plus rien ne l’intéressait, c’est comme s’il se laissait aller, qu’il avait lâché prise. Qu’il se laissait mourir.

Son amoureuse a demandé aux infirmières si on pouvait permettre à son chum de voir son chien.

«Il adore son chien, je suis sûre que s’il pouvait le voir ne serait-ce que 10 minutes, ça lui ferait un bien fou. Après tout, c’est ce que préconise la zoothérapie, non?

– Non, c’est hors de question.

– Je ne parle pas d’amener son chien dans sa chambre, je comprends... Mais mon chum pourrait sortir juste en face de l’hôpital et il pourrait flatter son chien quelques minutes, je suis sûre que ça l’aiderait...

– Non.

– On pourrait aller dans le stationnement? Je l’accompagnerais...

– Non. Hors de question.»

Entre «e’l règlement» et le malade, on a choisi «e’l règlement».

Parce que «e’l règlement, c’est e’l règlement».

Ça, c’est un système qui s’ankylose.

Il perd sa flexibilité.

Le système est censé être au service des citoyens. Or, plus ça va, plus ce sont les citoyens qui sont au service du système.

Le système a perdu toute sa souplesse. Il est hyper rigide.

Vous connaissez la différence entre un chien et un chat?

Tu apportes de la bouffe au chien, il se dit: «Mon maître est un Dieu».

Tu apportes de la bouffe au chat, il se dit: «Je suis un Dieu».

Eh bien, notre système est un chat.

Il croit que les citoyens doivent s’agenouiller devant lui. Et le servir.

Un système qui étouffe l’individu

David Graeber est anthropologue.

Proche des milieux libertariens, il trouve que l’individu est de plus en plus étouffé par le système.

Il y a quelques années, il a publié un essai passionnant intitulé Bureaucratie.

«Notre vie quotidienne est de plus en plus envahie par les tracasseries administratives de toute sorte. Aucune population dans l’histoire du monde n’a consacré autant de temps à la paperasse.»

Pour lui, cette bureaucratie envahissante est une forme de violence. Cet amas de règles et de normes empêche les fonctionnaires d’accomplir leurs tâches comme prévu.

On étouffe toute initiative, toute humanité.

Quand le système s’enraye, ce n’est pas la faute des règles, non: c’est la faute des humains qui ne sont pas capables de les respecter!

«La maudite machine nous a avalés», chantait le groupe Octobre.

C’est ce que le Québec est devenu.

Une maudite machine.