Les Blue Jays parviennent à remplacer Bo Bichette

Signe que la blessure de Bo Bichette semble sérieuse, les Blue Jays de Toronto n’ont pas pris de temps à pallier la perte de leur joueur d’arrêt-court étoile en faisant l’acquisition de Paul DeJong, mardi.

La formation torontoise a cédé le lanceur des ligues mineures Matt Svanson en retour du jeune vétéran de 29 ans et d’un montant d’argent.

Christian Petersen/Getty Images/AFP

DeJong connaît quelques saisons plus discrètes après un début de carrière très prometteur. En 2019, celui qui n’a porté que l’uniforme des Cardinals de St. Louis dans le baseball majeur a participé au match des étoiles et a produit 78 points et 30 circuits.

Il n’a pas atteint ces chiffres depuis, mais sa moyenne au bâton de ,233, cette saison, reste honnête. Il a ajouté 32 points et 13 longues balles à sa fiche.

Svanson, quant à lui, a été impressionnant au niveau A. Le joueur de 24 ans a conservé une moyenne de points mérités de 1,11 en 32 manches et un tiers.

Inquiétant?

Bichette s’est blessé lundi au moment où il contournait le premier but, pendant un match contre les Orioles de Baltimore. C’est le genou droit de l’athlète de 25 ans qui semblait l’incommoder, et c’est ce que le gérant John Schneider a confirmé par la suite.

«Il a dit sur le terrain que [son genou] s’était bloqué pendant qu’il essayait de s’arrêter. Avec un gars comme lui, il faut être extrêmement proactif, évidemment. Nous en saurons plus [mardi]», avait-il mentionné après la rencontre.

En début d’après-midi, les Blue Jays n’avaient pas encore effectué de mise à jour dans le cas de Bichette, mais l’acquisition de DeJong, quelques heures avant la date limite des transactions, n’est pas bon signe. Toronto pourra au moins avoir une bonne police d’assurance pendant son absence.

Avec 144 coups sûrs, Bichette est le meilleur frappeur de la Ligue américaine, lui qui connaît une véritable saison d’éclosion. Il est même à égalité avec Vladimir Guerrero fils pour les circuits, avec 17.

«C’est très triste et frustrant, a dit lundi soir le Dominicain. On perd notre meilleur frappeur en ce moment. Mais quand je l’ai vu se diriger vers la sortie, par sa façon de marcher je savais que ce n’était pas trop mal. En espérant qu’il soit correct.»

Bichette mène également l’Américaine avec une moyenne au bâton de ,321. Il en est à sa cinquième saison avec les Jays.