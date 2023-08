Les dettes accumulées pendant le mariage conduisent à la faillite

Sophia, 38 ans, mère monoparentale de deux enfants, s’est beaucoup endettée durant ses procédures de divorce. Mais endettée, cette adjointe administrative l’était déjà pendant son mariage, alors qu’elle soutenait financièrement son conjoint.

Ce dernier exploitait une petite entreprise dont les affaires étaient loin d’être florissantes. Ne disposant plus de crédit lui-même, il a utilisé les cartes de crédit de sa conjointe pour tenter de rester à flot.

« Quand nous avons divorcé, les cartes étant à mon nom, je me suis retrouvée responsable de toutes les dettes, qui totalisent 87 000 $ », se désole Sophia.

Elle confie avoir été victime de manipulation financière et que son ex-mari la mettant sous pression, elle n’avait pas été en mesure de refuser.

87 000 $ de dettes

Avec un salaire annuel de 34 800 $ (2900 $ par mois), plus des allocations familiales de 1000 $ et une pension alimentaire de 200 $ pour les enfants, elle peine à joindre les deux bouts. Ses dépenses mensuelles représentent 4000 $ et elle n’a pas de marge de manœuvre pour effectuer les paiements minimums mensuels sur ses cartes.

De plus, son conjoint déclarant des revenus officiels très faibles, la pension alimentaire allouée l’est également et Sophia se retrouve avec toute la charge financière de ses enfants.

« En début d’année, j’ai même encaissé mes 30 000 $ de REER pour payer les comptes courants et rembourser une partie des dettes, mais cela n’a pas suffi. Et maintenant, je n’ai plus aucune épargne... », ajoute-t-elle.

Commençant à recevoir des lettres et des appels de ses créanciers, elle s’inquiète de l’avenir et est à bout de souffle. En quête de solutions, elle est allée consulter la firme de syndic autorisé en insolvabilité Jean Fortin et Associés.

Inévitable faillite

Le président de Jean Fortin, Pierre Fortin, souligne que la situation de Sophia soulève plusieurs questions, notamment pourquoi les institutions financières lui ont-elles permis de s’endetter autant sur ses cartes, malgré un revenu moyen ?

« Une partie de la réponse, selon nous, réside dans le fait qu’elle détenait ses cartes depuis une dizaine d’années. Parfois, un emploi stable et un bon historique de paiement suffisent pour augmenter des limites de crédit au-delà des capacités de remboursement de la personne », constate-t-il.

Quoi qu’il en soit, étant donné qu’elle ne parvient pas à s’acquitter de ses dépenses et qu’elle peine déjà à boucler son budget, Sophia a choisi de faire faillite plutôt qu’une proposition de consommateur.

Ses revenus mensuels nets étant inférieurs à ceux des normes établies par le Surintendant des faillites, elle payera 170 $ par mois pendant neuf mois et sera libérée de toutes ses dettes.

« Nous profiterons ensuite des consultations budgétaires avec elle pour discuter des circonstances de son endettement, l’aider à bâtir un budget et se remettre sur les rails financièrement », précise Pierre Fortin.

