Malgré la grogne du voisinage: des gagnants du gros lot enchaînent les célébrations depuis dix ans

Un Britannique qui a gagné l’équivalent de plus de 200 millions $ à la loterie en 2012 ne cesse d’organiser des festivals chez lui, malgré la colère du voisinage.

Adrian Bayford a remporté 148 millions d’euros (215 millions $ CA) lors d'un tirage EuroMillions, en 2012.

Le Cambridge Rock Festival, anciennement connu sous le nom de Rockinbeerfest, se déroule dans le domaine de M. Bayford dans le Cambridgeshire, qu'il a acheté après avoir remporté le gros lot.

Le festival de quatre jours a déjà eu lieu en 2017 et 2018 et a accueilli jusqu'à 2000 festivaliers. Il devait une fois de plus se tenir dans la propriété d’Adrian Bayford, mais ce dernier n’a pas été en mesure d’obtenir à temps le permis nécessaire pour présenter un événement permanent, selon le New York Post.

Le festival utilisait un permis temporaire pour fonctionner.

Des inquiétudes ont été exprimées par les voisins en raison du bruit «intolérable» et des «graves perturbations de la paix» causées par le festival, selon le média local Cambridge Independent.

Malgré les plaintes, le Cambridge Rock Festival a indiqué sur son site web qu’il sera de retour en 2024.

Le conseil municipal de l’endroit a rejeté les plaintes des voisins avant d’octroyer le permis. Celui-ci permet de présenter des spectacles de musique de 11h à 23h devant 1500 personnes.

Le festival offre un forfait «payez ce que vous pouvez vous permettre» à 129 euros ou des billets pour une journée à un prix moins élevé.