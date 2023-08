Météo au Québec: du temps ensoleillé et frais pour mardi

Le soleil sera au rendez-vous mardi, bien que quelques nuages et des risques d’averses seront attendus pour plusieurs régions, où l’absence du facteur humidex viendra ajuster le mercure autour des 20 degrés pour l’ensemble de la province.

Les Montréalais recevront de beaux rayons de soleil en matinée, et les nuages s’inviteront au cours de l’après-midi pour créer une alternance. Un faible risque de 30 % de précipitations sera aussi à prévoir.

Ces conditions restent similaires pour les régions de la Capitale-Nationale, de l’Estrie, de la Mauricie et de la Côte-Nord. Le secteur de Sept-Îles aura toutefois un risque d’orage en après-midi.

Les habitants de l’Abitibi-Témiscamingue seront les chanceux du jour avec du temps ensoleillé pour toute la journée, et une température de 21 degrés.

Les nuages seront présents dès le matin pour d’autres endroits, comme pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, les Laurentides et l’Outaouais.

Ceux qui restent dans les Laurentides auront un temps frais qui frôlera les 15 degrés, alors que ceux qui demeurent dans l’Outaouais obtiendront le record de température avec 25°C; la seule région où le facteur humidex jouera un rôle mardi.

Pour les Gaspésiens et touristes du secteur, l’alternance de soleil et de nuages sera prévue avec des risques d’averses de 40 % et d’un orage en après-midi. Le mercure sera similaire au reste du Québec avec 21 degrés.