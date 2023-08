Nos artistes feront-ils la grève comme aux USA?

Notre télévision ne sera guère affectée par la grève de Hollywood, mais cette grève n’en marque pas moins le début d’une longue période de turbulence.

Nos chaînes anglophones sont très dépendantes des émissions américaines qui sont leur pain et leur beurre. À l’exception de la CBC, ces chaînes n’ont de canadiens que les nouvelles et leurs programmes de jour. Le soir, elles font place à la télévision américaine.

Les téléspectateurs anglophones doivent donc s’attendre à un automne de reprises et de chambardements. Ils devront surveiller les horaires pour savoir où regarder les séries qu’ils avaient l’habitude de voir sur Netflix ou sur Disney+. Pour meubler leurs heures de diffusion, les réseaux américains feront des échanges avec les services de vidéo à la demande. Il s’agit pour eux de sauver les meubles et de garder les auditoires qui s’effritent graduellement au profit des services de «streaming».

Si la grève des auteurs et des acteurs de Hollywood n’aura guère de conséquences sur nos chaînes francophones, ce n’est que partie remise. L’insécurité que vit Hollywood en raison de l’avènement de l’intelligence artificielle sera bientôt ressentie tout aussi vivement au Québec. Même si nos artistes voyaient poindre l’intelligence artificielle avec une certaine appréhension, ce n’est qu’à l’arrivée de l’agent conversationnel ChatGPT qu’ils ont subitement pris conscience de ce qui les attendait.

COMME LES COLS BLEUS D’AUTREFOIS

Les auteurs et les acteurs dont le métier semblait protégé jusqu’à la fin des temps, ont constaté tout à coup qu’ils risquent de voir des milliers d’entre eux remplacés par l’intelligence artificielle comme jadis l’automatisation a remplacé des millions de cols bleus.

L’intelligence artificielle générative peut plus rapidement et, surtout, plus économiquement que les auteurs émettre des idées, créer des situations, produire des dialogues et des histoires. Soit! il faudra toujours conserver quelques auteurs pour raffiner les scénarios et les dialogues, mais des centaines d’autres se retrouveront au chômage.

Quant à ceux qui traduisent et adaptent les séries tournées en langues étrangères, l’intelligence artificielle peut les remplacer dès demain. Comme elle peut remplacer les artistes qui les doublent dans la langue du pays. Ai-je besoin d’ajouter que cette éventualité place l’Union des artistes sur un pied de guerre vu le nombre de ses membres qui vivent du doublage?

IL N’Y AURA PAS DE MORATOIRE

Même les unions les plus rétrogrades ont depuis longtemps appris qu’on n’arrête pas le progrès. Elles ne pourront pas interdire l’intelligence artificielle et elles le savent. Des spécialistes comme Yoshua Bengio se doutent bien que le moratoire qu’ils réclament pour le développement de l’IA ne sera pas entendu par Microsoft et compagnie.

Pour l’instant, les unions de Hollywood espèrent en arriver à une certaine sécurité pour leurs membres. À ce qu’ils puissent, par exemple, toucher des droits sur le travail qu’ils ont déjà fait et qui permettra maintenant à l’intelligence artificielle de les remplacer. C’est une demande qui semble raisonnable, mais qu’on n’entendra probablement pas. Les géants du numérique qui se battent pour ne pas payer de taxes se battront aussi férocement pour ne pas défrayer les données à partir desquelles pourra «créer» l’intelligence artificielle.

Les géants du numérique rechignent à compenser les médias qu’ils vampirisent comme on le constate par la lutte qu’ils livrent à la récente loi sur les nouvelles en ligne. Pourquoi prêteraient-ils une oreille bienveillante aux récriminations des auteurs et des artistes de Hollywood? Encore moins ceux du Québec.