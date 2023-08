«On sait que la vie est éphémère et qu'il va y avoir une fin»: Pierre Curzi se confie sur sa peur de la mort à Marie-Claude Barrette

Pierre Curzi s'est confié sur sa peur de la mort au micro du podcast Ouvre ton jeu de Marie-Claude Barrette. Lors de cette entrevue de 90 minutes, le comédien de 77 ans s’est aussi remémoré les bons moments passés avec le regretté Michel Côté.

« J'ai peur de la mort. On sait que la vie est éphémère et qu'il va y avoir une fin», a-t-il déclaré.

Au micro de Marie-Claude Barrette, il a aussi admis qu'il ne croyait pas en Dieu et que, pour lui, il n'y avait rien après la mort. «Je vieillis et je vois bien ce qui arrive», a-t-il dit.

Le comédien et ex-politicien a perdu plusieurs amis dans les dernières années. « Il y en a plusieurs qui s'en vont. Et la proximité de notre fin devient plus tangible», a-t-il confié.

La mort de Michel Côté

Tout juste après que l’animatrice l’eut questionné sur son propre rapport à la mort, il a évoqué sa relation avec le comédien Michel Côté décédé le 25 juin dernier. «Son décès, pour nous, ça a été très dur... Et pour le Québec en entier aussi.»

Pierre Curzi s'est rappelé la chance qu'il a eu de côtoyer Michel Côté autant sur scène, sur les plateaux de tournage que dans la vie privée. D’emblée, il insiste sur les similitudes de leurs carrières respectives : «il représente quelqu’un de la même génération que moi.»

Par «génération», l’ex-politicien situe son propre parcours et celui de Côté comme étant «la naissance du théâtre de création (au Québec), d’improvisation collective.» Les deux hommes ont ensemble vécu les balbutiements du septième art chez nous. «On était là au début du cinéma», se rappelle Curzi.

Même s’ils ne se côtoyaient pas tant au quotidien, Curzi précise qu’entre «Michel, Véronique (Le Flaguais) et sa famille, Marie (Tifo), moi et notre famille, il y avait beaucoup de similitudes. (...) À plusieurs niveaux.» C’est sans doute pourquoi il parle du décès de son ami comme étant «celui d’un membre de la famille. »

Selon l’ex-député péquiste, son collègue comédien et lui partageaient beaucoup plus qu’une passion pour leur métier:

«Quand on se retrouvait, on savait qu’on incarnait à peu près les mêmes types de famille. Mêmes types de valeur, mêmes types de conviction. Parce que Michel avait des convictions. Même des convictions politiques.»

Curzi est aussi fort conscient de son privilège d’avoir pu ainsi pratiquer son métier à proximité du cofondateur de Broue : «les gens l’ont plus côtoyé comme une vedette... Mais, nous, on avait un rapport plus familier.»

Les années qui restent

Bien sûr, la disparition de Michel Côté et d’autres connaissances autour de lui l’ont amené à réfléchir sur les années qui lui restent.

Plus tard dans l'entrevue, il a aussi souligné qu'il craignait le moment de sa mort. «J'ai peur de résister à l'acceptation du moment où ça arrive. J'espère que j'aurai toutes mes facultés. J'ai peur de vouloir m'accrocher à la vie. Je ne me souhaite pas un dépérissement. J'ai peur de ce moment inéluctable, j'ai peur de mon instinct de vie au moment de mourir.»

Pendant l'entrevue, Pierre Curzi est revenu sur ses vies de comédien et de politicien, sur sa rencontre avec Marie Tifo, la femme de sa vie, et son amour grandissant pour ses enfants et ses petits-enfants.