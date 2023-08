Osheaga: cinq artistes québécois à ne pas manquer

Cette fin de semaine, près d’une vingtaine de Québécois se produiront sur les différentes scènes d’Osheaga au parc Jean-Drapeau. Voici cinq noms à ne pas manquer:

1. Sarahmée

La rappeuse, dont la réputation n’est plus à faire, se produira vendredi sur les planches de la Scène de la vallée. L’autrice-compositrice et interprète s'est notamment fait connaître du public avec son simple T'as pas cru, qui a été présélectionné pour le Prix de la chanson SOCAN 2019, la même année où elle a été sacrée Révélation de l’année par l’ADISQ. Elle s’est depuis illustrée sur la scène hip-hop et pop québécoise pour ses titres Fuego et Quand la route est longue. En plus d’avoir adapté sa chanson Ma peau en livre, l’artiste a également été juge à l’émission La fin des faibles, diffusée sur les ondes de Télé-Québec.

Vendredi 14h40, sur la Scène de la vallée

2. Alicia Moffet

L’univers musical de cette ex-candidate de La Voix marie aussi bien la puissance de la pop que les sons riches et complexes du R&B et de la soul. L’autrice-compositrice, qui animera avec son conjoint la prochaine édition d’Occupation double, cet automne, a obtenu un disque platine pour son duo avec FouKi, Ciel, et un disque d'or pour Lullaby. Elle cumule par ailleurs des dizaines de millions d’écoutes en ligne grâce à ses projets Billie Ave. et Intertwine.

Elle performera, ce samedi en début de programmation, sur la même scène que Billie Eilish.

Samedi 14h40, sur la Scène de la rivière

3. Pelch

L’auteur-compositeur-interprète, qui sera en prestation sur la Scène verte samedi vers 14h, captive les auditoires avec ses performances et compositions émouvantes. Il a sorti, en mars 2022, son premier EP intitulé Looking Around, qui a depuis cumulé plus de 10 millions de lectures sur les plateformes numériques. L’EP a été suivi de plusieurs simples, dont Come Back Now, Sad Happy Ending et Who You Love. Il a d’ailleurs suivi Alicia Moffet au cours de sa dernière tournée, où il a assuré quelques premières parties.

Samedi à 14h, sur la Scène verte

4. Milk & Bone

Le duo électropop formé par Laurence Lafond-Beaulne et Camille Poliquin (KROY) en sera à sa troisième participation à Osheaga. Toutes les deux musiciennes pour Ariane Moffatt en début de carrière, elles envoûtent depuis avec leurs harmonies vocales, leurs textes sincères et déchirants.

Le duo a accumulé plus de 75 millions de streams et a réalisé des tournées au Canada, en Europe et aux États-Unis. En plus de ses activités sous la bannière Milk & Bone, le duo a assuré la musique pour deux spectacles du Cirque du Soleil et plusieurs longs métrages, dont King Dave de Podz, qui lui a valu une nomination aux Canadian Screen Awards.

Dimanche 15h20, sur la Scène verte

5. Jonathan Roy

Le chanteur a montré une belle évolution au cours des dernières années, tant sur le plan personnel que comme artiste. Misant sur les mélodies fortes et accrocheuses qui lui ont permis de connaître le succès en début de carrière, le terrain sonore de son dernier album Life Distortions, lancé l’hiver dernier à Montréal, est encore plus fidèle et en accord avec sa vision artistique que tout ce qu'il a fait à ce jour.

Dimanche 14h40, sur la Scène de la rivière

L'horaire complet est disponible ici.