Paris sportifs: les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 2 août qui valent le détour.

Tennis: Félix Auger-Aliassime c. Yosuke Watanuki

AFP

La pause d’un mois d’Auger-Aliassime lui aura-t-elle fait du bien? Le Québécois n’a pas gagné depuis le 24 mai, lui qui a été vaincu au premier tour à Roland-Garros et à Wimbledon et qui n’a pas disputé d’autres tournois. À Washington D.C., il débutera face au Japonais Yosuke Watanuki, un joueur qui a profité de l’abandon de son adversaire en première ronde. Wu Yibing menait 4 à 1 durant la manche initiale avant de s’effondrer sur sa chaise et devoir déclarer forfait. Watanuki est le 99e meilleur joueur de l’ATP. Il a atteint le deuxième tour à Wimbledon après être passé par les qualifications. Si Auger-Aliassime est en forme, sa victoire ne pourrait être qu’une formalité.

Prédiction: Victoire de Félix Auger-Aliassime en deux manches - 1,93

Tennis : Elina Svitolina c. Daria Kasatkina

Getty Images via AFP

Svitolina est revenue parmi l’élite du tennis mondial grâce à sa présence dans le carré d’as à Wimbledon, étant battue par l’éventuelle gagnante de cet événement du Grand Chelem : Marketa Vondrousova. La 27e raquette de la WTA a frustré une deuxième fois de suite Victoria Azarenka, au premier tour à Washington D.C. Disons que la joueuse de 28 ans a le numéro de Kasatkina, malgré le 11e rang de la Russe. Svitolina a remporté les sept affrontements entre les deux tenniswomen, dont le plus récent aux Internationaux de France de cette année.

Prédiction: Victoire d’Elina Svitolina – 1,80

Coupe du monde de soccer féminin : Italie c. Afrique du Sud

AFP

Ces deux pays se battront pour une place en phase éliminatoire, mais l’Italie a l’avantage, puisqu’elle pourrait se permettre un match nul. Avec trois points, les «Azzurre» sont derrière les Suédoises (6 points), mais devant l’Afrique du Sud et l’Argentine, qui ont tous les deux un point. Après une défaite de 5 à 0 contre la Suède, l’Italie a des choses à se faire pardonner, surtout que ses représentantes n’ont jamais perdu deux matchs consécutifs en phase de groupes. En attaque, c’est difficile, avec un but inscrit seulement. Les dernières Coupes du monde ont été cruelles pour le pays européen, et ainsi, un revers serait catastrophique.

Prédiction: Victoire de l’Italie – 1,74