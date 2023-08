Pourquoi Barbie n’est pas autochtone?

Des critiques et des commentateurs ont trouvé toutes sortes de reproches à faire aux films de l’été: Barbie est trop ceci, Oppenheimer n'est pas assez cela, il n'y a pas assez de ceci dans Barbie et trop de cela dans Oppenheimer. Mais savez-vous quel est le reproche que Radio-Canada a déniché? Il n’y a pas d’Autochtones! On rit de la réalité autochtone! Ces films perpétuent de vilaines valeurs coloniales! Quand on est obsédé par notre seule et unique grille d’analyse, quand on cherche partout une raison de s’indigner, on en trouve toujours une.

LE VIRUS DU PATRIARCAT

Je suis tombée sur un texte hallucinant, traduit de la CBC, dans la section Espaces autochtones de notre diffuseur national, où des journalistes autochtones font des reportages sur la réalité autochtone. Le texte en question, qui m’a fait sursauter, s’intitule: «Pas de représentation autochtone dans Barbie et Oppenheimer, regrettent des activistes». Une militante reproche au film rose d’avoir montré des Barbie de toutes les couleurs, de toutes les origines, mais pas de Barbie autochtone. «Tandis que le film Oppenheimer manque de réflexion à propos des impacts de la bombe atomique sur les communautés autochtones, Barbie les réduit à une seule ligne de dialogue», lit-on dans ce texte surréaliste. En effet, une militante s’offusque d’une blague dans Barbie. Quand le personnage de Gloria apprend que les Barbie vont être exposées au patriarcat alors qu’elles vivent à Barbieland, elle s’écrie:

«Oh mon Dieu! C'est comme dans les années 1500 avec les peuples autochtones et la variole. Ils n'avaient aucun moyen de défense contre ce virus!»

La comparaison tient tout à fait la route. Et la blague fait rire. Le patriarcat comme une maladie, c’est rigolo. Mais CBC a déniché des militants qui trouvent indécent de faire une blague sur cette épidémie qui a ravagé des populations autochtones.

«Les deux plus grands films de l’été 2023 occultent l’histoire et l’avenir des Autochtones, se désolent des artistes et des activistes membres des Premières Nations», affirme le texte complètement biaisé.

Radio-Canada, qui n’est jamais à court de minorités minoritaires à qui tendre un micro pour se plaindre d’une oppression ou une autre, a même trouvé une femme transgenre autochtone qui trouve bien effrayants Barbie et Oppenheimer. Bon, comme aucune femme transgenre autochtone n’était disponible au Canada pour qu’on lui tende un micro, Radio-Canada en a déniché une aux États-Unis. La femme transgenre autochtone interviewée par Radio-Canada affirme que les scénaristes auraient dû se rendre compte très tôt dans la production qu’ils véhiculaient «des valeurs de colons colonialistes». Au sujet d’Oppenheimer, sur le créateur de la bombe atomique, les militants interviewés dénoncent le fait que le film n’aborde pas l’impact de la première bombe testée à Los Alamos sur les populations autochtones. Mais si on veut parler de minorité opprimée, de discrimination, on devrait peut-être commencer par souligner l’antisémitisme dont Oppenheimer a été victime. Pourtant, c’est à peine si on l’évoque, alors que ce sujet est amplement couvert dans le livre!

VIOLENCE?

«Nous avons une responsabilité importante envers nos ancêtres, soit celle de nous lever et de résister aux forces qui nous dégradent, nous détruisent et perpétuent des récits qui renforcent et légitiment la violence coloniale contre nous», affirme un des artistes interviewés. On lui dit que c’est juste une poupée?