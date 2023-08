Problèmes avec le site de vente Etsy: «Je me sens humiliée», dénonce une joaillière

Une joaillière de Lanaudière est exaspérée par le site marchand américain Etsy, qui retient un bon 5000$ de ses ventes sans lui fournir d’explications valables, selon elle.

«C’est grâce à nous, à tous les petits vendeurs, que Etsy est rendue là où elle est aujourd’hui, alors ça serait une bonne idée de nous respecter», dénonce en entrevue au Journal Joëlle Latreille, joaillière, propriétaire de la boutique Le Cubicule, à Terrebonne.

«J’ai été deux semaines sans revenus», soupire-t-elle. «Je trouve cela irrespectueux. Je me sens humiliée», poursuit-elle.

Depuis 16 ans, l’entrepreneure de la MRC des Moulins vend ses bijoux confectionnés à la main sur la plateforme américaine Etsy, mais ces derniers mois le site lui donne du fil à retordre.

De plus en plus de boutiques se sont mises à vendre à la pelletée des bijoux qui ne sont pas du tout fabriqués à la main et les communications entre l'entreprise et les vendeurs de longue date, comme Joëlle Latreille, sont stériles.

«Depuis le mois de mai, Etsy retient 5000$ de mes revenus», déplore la femme d’affaires, qui ne reconnaît plus le site qui avait auparavant un service irréprochable.

«Sur chacune des ventes, ils gardent 75% de mes fonds», détaille-t-elle.

Fournie par Joëlle Latreille

Les profits d’abord

Au Journal, elle dit avoir tout fait pour savoir pourquoi Etsy lui réservait ce sort, sans succès. Normalement, Etsy peut retenir des fonds quand la boutique est nouvelle, mais ce n’est pas le cas de Joëlle Latreille, qui est là depuis 2007.

Cela peut aussi arriver si le marchand fait l'objet de plaintes ou a un mauvais historique de paiements, ce qui n'est pas plus le cas de la joaillière.

Pour éviter de voir son argent être gelé, Etsy lui a par la suite proposé d'envoyer ses commandes avec des numéros de suivi par la poste, mais cela ajouterait un bon 10$ ou même 20$ par envoi, ce qui viendrait saigner ses profits.

«Il y a beaucoup de pression pour que l'on propose la livraison gratuite», observe la créatrice de bijoux.

«Depuis l’entrée en Bourse d’Etsy, c’est plus les profits qui sont intéressants que l’intégrité et le respect de leurs valeurs», lance Joëlle Latreille.

Etsy est entrée en Bourse en 2015, soit dix ans après sa fondation. Elle avait alors recueilli 267 M$ US.

Aujourd’hui, le géant techno vaut plus de 12,5 G$ US. La société est dirigée par Josh Silverman, l'ex-PDG de Skype.

Partir ou bien rester?

Quand on demande à Joëlle Latreille pourquoi elle ne laisse tout simplement pas tomber ce site qui l'irrite, elle rétorque que cela pourrait compromettre la survie de sa PME.

«Il y a énormément de vendeurs qui s’en vont parce qu’ils sont écœurés de se faire traiter de cette façon-là par Etsy», soutient-elle.

«Il y a deux ans, j’ai ouvert mon propre site web, mais Etsy a un marché international. C’est la plateforme la plus reconnue pour le ''Fait à la main''», précise-t-elle.

«Ça m’apporte des ventes que je n’aurais pas autrement. Je ne peux pas me permettre de quitter Etsy parce que c’est une trop grande partie de mon revenu», résume la patronne de PME prise en étau.

Etsy répond in English

Jointe par Le Journal, Etsy n’a pas voulu accorder d'entrevue et s'est limitée à une réponse envoyée par courriel en anglais.

«Etsy offre depuis longtemps aux vendeurs un calendrier de paiement généreux – la grande majorité des vendeurs reçoivent leurs fonds lorsqu'ils effectuent une vente plutôt que d'avoir à attendre que l'acheteur reçoive l'article, comme ils le feraient avec d'autres plateformes de vente», a indiqué une porte-parole.

L'entreprise a précisé que les paiements étaient libérés quand un vendeur ajoutait un numéro de suivi, que les fonds étaient souvent détenus moins de deux semaines, qu'à peine 2% des vendeurs actifs avaient une réserve sur la plateforme et que ce montant était de moins de 50$ 70% du temps.

«Dans certains cas, nous retarderons une partie des fonds d'une vente jusqu'à ce que nous puissions confirmer que la commande a été expédiée. Cela nous permet de continuer à payer les vendeurs en temps opportun tout en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de notre place de marché et protéger nos clients en cas de problèmes inattendus avec leur commande», a-t-on conclu.