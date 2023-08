Prolongation de contrat pour Jonathan Sirois

Le gardien québécois Jonathan Sirois a signé une prolongation de contrat de trois saisons avec le CF Montréal, a annoncé le club, mardi.

Sirois, 22 ans, détiendra donc un contrat valide jusqu’à la fin de la saison 2026, avec une option pour 2027.

«Jonathan est le joueur prototype reflétant ce que le Club souhaite former dans notre Académie, a commenté le vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal Olivier Renard, dans un communiqué. Il a suivi le cheminement planifié en faisant preuve de patience et de travail avec la mentalité recherchée par le Club. C’est une prolongation de contrat bien méritée.»

Le portier a bien saisi sa chance avec le club montréalais, cette saison, après avoir passé les deux dernières campagnes en prêt à Winnipeg, dans la Canadian Premier League.

En 22 rencontres avec le club en 2023, Sirois a cumulé 1897 minutes de temps de jeu, 67 arrêts et neuf blanchissages. Il aussi obtenu trois titularisations en Championnat canadien et deux autres en phase de groupes de la Coupe des ligues.

Surtout, Sirois s’est établi comme une présence rassurante derrière la défense montréalaise au cours des derniers mois, réalisant souvent de gros arrêts au bon moment pour garder l’équipe dans le match.