REM: les grands perdants sont les résidents de la Rive-Sud

Enfin! Le fameux REM est inauguré. On nous avait fait rêver, on nous a promis une infrastructure digne du XXIe siècle reliant la Rive-Sud au centre-ville et éventuellement l’aéroport.

C’est maintenant fait. Et c’est tant mieux. À quelques détails près. Et ces détails font en sorte que le REM connaît un accueil mi-figure mi-raisin auprès des habitants de la Rive-Sud.

Il faut dire que ceux habitués à faire la navette au quotidien en autobus entre leur résidence et la station Bonaventure se retrouvent à être perdants sur plusieurs fronts: en termes de temps de parcours porte-à-porte, financièrement et sur le plan de la facilité.

Il ne sera plus possible de prendre l’autobus au coin de sa rue, de roupiller durant 20-25 minutes et d’arriver directement à Bonaventure. Il faudra désormais se rendre à une des trois stations du REM en autobus, à la marche ou en voiture et ensuite prendre le REM. Cela rajoute inexorablement un délai dans le temps de parcours.

Ceux qui essayent de se rendre à la station en voiture devront mettre la main à la poche. Parce que le stationnement ne peut être qualifié d’incitatif, il s’agit plutôt d’un stationnement prohibitif. À 121$ par mois en plus de la passe de transport en commun, il faut être motivé en ta****** pour trouver qu’il s’agit d’une bonne affaire.

Les résidents de la Rive-Sud qui avaient comme habitude de stationner gratuitement aux stations Panama ou Chevrier devront maintenant cracher de gros sous.

Comment se fait-il qu’on ait abandonné cette gratuité?

Autre absurdité: comment se fait-il que, du jour au lendemain, on ait annulé ces parcours d’autobus qui faisaient la navette entre les deux rives? Cette gestion de changement semble avoir été faite à la va-vite, sans donner la chance aux utilisateurs de s’y retrouver, de s’habituer et de se trouver de nouvelles options de traversée, de stationnement et de déplacement.

Le REM est peut-être une infrastructure moderne qui propulse le Québec à l’avant-garde, les habitants de Brossard ou de Saint-Hubert n’y voient qu’un recul de la qualité et de la fluidité de leur transport. C’est dommage.