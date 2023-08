Un Canada et un Québec de plus en plus méconnaissables

Ce n’est pas pour rien si Justin Trudeau s’est tapé un remaniement ministériel majeur en plein été. Il profite de l’inattention d’électeurs plus occupés à leur barbecue qu’à se demander pourquoi David Lametti, pourtant un bon ministre de la Justice, s’est vu exclu du cabinet.

Il permet aussi aux 30 élus libéraux à qui il a donné de nouvelles responsabilités ministérielles de peaufiner discrètement leurs dossiers d’ici la rentrée.

Bref, s’approchant peu à peu de la fin de son troisième mandat et espérant en rafler un quatrième, le premier ministre tente de projeter une image renouvelée.

Quand l’usure du pouvoir frappe à la porte, c’est un grand classique. D’autant plus que les conservateurs de Pierre Poilievre, selon les sondages, souffleraient dans le cou des libéraux.

L’important est toutefois ailleurs. Au-delà de stratégies préélectorales évidentes, d’immenses défis attendent Justin Trudeau et tous les gouvernements du pays. Incluant celui de François Legault.

Puissante révélatrice de l’impréparation scandaleuse des gouvernements face à une crise mondiale de santé publique, la pandémie a surtout braqué les projecteurs sur un tissu social et économique bien plus inégalitaire qu’on ne le croyait avant.

Inégalitaire sur plusieurs fronts essentiels: santé, éducation, revenus, habitation, itinérance, santé mentale, vieillissement, handicaps, etc. Si les gouvernements ne redressent pas leur paquebot d’ici peu, on risque à terme un naufrage collectif de premier ordre.

Tous les signes

Tous les signes y sont déjà. L’inflation folle doublée d’une crise réelle du logement et de l’immobilier en est le canari principal dans la mine. Selon Statistique Canada, les écarts de richesse se creusent rapidement entre les mieux et les moins nantis.

Les plus frappés sont aux deux extrémités de la pyramide d’âge: les jeunes adultes et la majorité de retraités actuels et à venir qui, en plus d’être à la merci d’un système de santé dysfonctionnel, n’ont pas la sécurité minimale d’un vrai fonds de pension.

Nul besoin d’être Cassandre pour voir la hauteur du mur vers lequel nous nous dirigeons dans les prochaines années si rien de substantiel n’est fait.

Au lieu de se préoccuper des déficits budgétaires, il faut plutôt exiger des gouvernements qu’ils investissent massivement dans le mieux-être de leur population. Comme pour l’après-guerre, cette ère surréaliste de la post-pandémie le commande.

Pas une entreprise privée

Les gouvernements ne sont PAS des entreprises privées dont le but ultime est le profit. Leur vrai rôle doit être de favoriser l’équité sur tous les plans. Tout d’abord pour les plus vulnérables d’entre nous. Sinon, n’importe quelle dictature ferait l’affaire.

Quand les élus se déguisent en machines distributrices à chèques et baisses d’impôts électoralistes, ils renient leur mission. Les besoins explosent de partout, mais ils préfèrent priver le trésor public de plusieurs milliards de dollars.

C’est pourquoi, au-delà de son mégaremaniement ministériel, si Justin Trudeau ne prend pas à bras-le-corps les injustices sociales montantes, on peine à imaginer ce qu’un ultra conservateur comme Pierre Poilievre en ferait s’il prenait le pouvoir.

Le même message vaut pour les homologues provinciaux de M. Trudeau. Dans ce Canada et ce Québec se jurant à l’avant-garde du progrès social, nous sommes de plus en plus nombreux à nous y reconnaître de moins en moins.

Dans les coulisses du pouvoir, le «vrai» changement serait d’agir plus résolument contre les inégalités avant qu’elles ne s’installent à demeure.