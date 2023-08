Un kayakiste aurait sombré dans la baie Missisquoi

Le bilan catastrophique des noyades sur les plans d’eau de la province pourrait s’alourdir, alors que des recherches sont menées depuis mardi matin sur la baie Missisquoi, en Montérégie, pour retrouver un kayakiste porté disparu.

Vers 20 h lundi soir, l’adepte de kayak de 25 ans s’est rendu sur le plan d’eau pour y effectuer une petite balade, dans le secteur de Saint-Georges-de-Clarenceville.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Mais voyant qu’il n’était pas rentré au bercail quatre heures plus tard, un proche a signalé sa disparition aux autorités.

Au cours de la nuit, des recherches terrestres ont été menées le long des berges et un drone thermique a notamment été utilisé pour tenter de retrouver la trace du jeune homme, mais sans succès.

Tôt mardi matin, les pompiers locaux et les policiers de la Sûreté du Québec ont entamé des recherches nautiques sur la baie pour tenter de localiser le kayakiste.

En matinée, le kayak rouge du jeune homme a été retrouvé dans l’étendue d’eau, dans le secteur de Philipsburg.

Selon des voisins rencontrés sur les lieux, les adeptes de kayak sont très nombreux sur la baie Missisquoi à cette période de l’année.

«La plupart du temps, quand tu es près du rivage, ça va. Mais plus tu t’aventures loin, plus les vents sont forts et le courant est intense. Quand j’ai vu le kayakiste hier [lundi] soir, je trouvais qu’il était loin pas mal...» a laissé tomber un voisin.

Selon la Société de sauvetage, en date de mardi, on recensait pas moins de 52 noyades au Québec depuis le début de l’année, soit 12 de plus qu’à pareille date l’année dernière.