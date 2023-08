Un opéra puissant inspiré d’une œuvre de Tremblay

Dévoilé en première mondiale à Québec, l’opéra contemporain Messe solennelle pour une pleine lune d’été est une œuvre toute en intensité et de très grande qualité.

À la fin de la deuxième représentation, lundi, au Palais Montcalm, le public s’est levé pour applaudir longuement les onze chanteurs et les musiciens des Violons du Roy sous la direction du chef invité Thomas Le Duc-Moreau. Une salve totalement méritée.

Le Festival d’opéra de Québec a pris une excellente décision en donnant vie à cette œuvre un peu méconnue de Tremblay.

Inspiré par un texte de Michel Tremblay, Messe solennelle pour une pleine lune d’été raconte le mal de vivre de onze personnes, qui se dévoile lors d’une chaude soirée collante et humide de pleine lune.

Sur de petits balcons, on retrouve un couple homosexuel masculin, un autre féminin, une mère et son fils qui souffre d’une séparation, une femme qui n’en peut plus de s’occuper de son père qui a les deux bras amputés et une veuve qui s’ennuie. Neuf personnes affectées par le deuil, l’infidélité, la maladie, l’ennui et le passage du temps. Ils sont tous à la recherche d’une forme de paix intérieure.

Seuls Isabelle et Yannick nagent en plein bonheur. Ce jeune couple a envie de dévoiler son amour et il a des envies de le montrer, sans pudeur, sur le balcon et même sous les yeux du voisinage.

Éric Laroche

Dès les premières notes de l’opéra, lancé par un alliage de sonorités et de voix dramatiques, on a un bon indicatif que la soirée sera belle et fort intéressante. Les différentes tonalités de voix se mélangent parfaitement et se déploie dans la salle Raoul-Jobin. Le ton est donné.

La langue de Tremblay

Les musiques sont contemporaines, intenses par moment et avec de superbes mouvements que l’on peut entendre tout au long des 90 minutes de l’œuvre adaptée et mise en musique par Christian Thomas.

Comme ce superbe segment lors du mouvement Recordare. Messe solennelle pour une pleine lune d’été se déploie comme une messe avec 14 sections distinctes.

Les paroles sont fidèles aux mots de Tremblay. Chapeau, en passant, aux chanteurs qui donnent vie à ses tournures de phrases colorées, parfois drôles et qui sont inhabituelles à l’opéra.

Les 11 solistes sont tous très bons. On retrouve des valeurs sûres avec la basse Alain Coulombe (Gaston) et la soprano Lyne Fortin (la veuve). La soprano Chantal Parent (Mireille) et le baryton Patrice Côté se distinguent aussi vocalement.

Éric Laroche

La mezzo-soprano Ariane Girard (Jeannine) et la soprano Jessica Latouche (Louise) offrent un duo puissant teinté de violence durant Lux Aeterna. La contralto Priscilla-Ann Tremblay (Rose) est une belle découverte durant la partie Recordare. Quelle voix!

Le point fort de Messe solennelle pour une pleine lune d’été est assurément ce mélange de voix. Une variété de tonalités qui s’assemble d’une bien belle façon et qui est jumelée à du jeu de qualité. On voit les différents personnages réagir, sur leurs balcons respectifs, en écoutant les histoires de leurs voisins. C’est intense.

Simple, la mise en scène d’Alain Zouvi amène le spectateur à regarder un peu partout sur la scène. On a droit à un bel effet lorsqu’ils se retournent tous vers un soleil rouge qui illumine le ciel.

Éric Laroche

Les musiciens des Violons du Roy sont en retrait derrière les comédiens. Le déploiement scénique, avec la présence du percussionniste André Dufour, au deuxième niveau, permet d’observer la complexité de son travail, allant d’un instrument à une autre.

Le jeune chef Thomas Le Duc-Moreau, qu’on avait bien aimé, l’an dernier, dans Yourcenar: une île de passions, s’affirme de plus en plus. On le sent très à l’aise avec les musiciens des Violons du Roy, qui excellent dans cette œuvre. Ça fonctionne fort.

L’opéra se termine avec un tango avec les sonorités de l’orgue Casavant et une finale vocale tout en puissance. Il ne reste qu’une seule représentation de Messe solennelle pour une pleine lune d’été, mardi, à 19h30. Souhaitons une belle et longue vie à cet opéra québécois plein de qualités et de haut niveau.