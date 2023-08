Une légende au Centre Bell: pourquoi 50 Cent est un intemporel

Est-ce parce que toutes les chansons, même vieilles de 20 ans, qu’il interprétait semblaient droites sorties du four ? Ou bien parce qu’il en a interprété une bonne vingtaine sans vraiment prendre son souffle ? Peut-être aussi était-ce parce qu’il n’était nullement accompagné des versions studio en arrière-plan, comme beaucoup de rappeurs aujourd’hui ? Dans tous les cas, 50 Cent a clairement affirmé sa place comme artiste intemporel ce soir au Centre Bell.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

On ne voyait que l’ombre du rappeur dans les effets visuels de la scène que déjà la foule était conquise. What up gangsta a mis le feu aux poudres et I get money n’a fait qu’ajouter de l’huile avant que 50 n’interprète son immortelle Hate it or love it, qu’il co-signe avec The Game.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Pour le deuxième segment du spectacle, le rappeur du Queens a mis la sensualité de l’avant en se lançant sur Magic stick, pendant que devant lui se donnait un numéro de danse digne de Chez Parée. Les toujours aussi populaires Best friend et 21 questions ont également résonné pendant ce segment, et les partisans n’ont pas manqué de rapper la célèbre ligne « I love you like a fat kid loves cake », lors de ce dernier morceau.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

P.I.M.P et If I can’t ont bien failli propulser le toit du Centre Bell au ciel, surtout lorsque 50 Cent s’est téléporté du fond de la scène à l’avant pour ce premier titre, apparaissant tout vêtu de blanc avec son plus beau sourire.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Un dernier tour de piste à Montréal réussi pour 50 Cent, qui a gardé tout le monde debout, mains vers le ciel, tout au long de sa prestation.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Busta Rhymes s’éclate comme un gamin

Le vétéran de la scène rap Busta Rhymes s’est présenté aux partisans dans tout son charisme, confortablement assis dans une luxueuse chaise ornée de vitraux. Sa cadence et son énergie ont su captiver un Centre Bell bien rempli, surtout sur sa courte reprise de Don’t Cha, qu’il interprétait originalement avec les Pussy Cat Dolls.

Busta ne perd rien de sa fougue avec les années; il dansait, riait, et surtout il rappait avec la même flamme qu’à ses débuts.

Celui qui a déjà détenu le record Guinness du plus grand nombre de syllabes prononcées par seconde sur une chanson a prouvé à ses fidèles que cet exploit n’a rien d’artificiel.

« We don’t need special effects, we are the fucking special effects », s’est-il exclamé avant d’étourdir la foule avec le verset qu’il signe sur la chanson Look at me now, de Chris Brown.

Le rappeur de 51 ans a souligné le 20e anniversaire de l’album Get rich or die tryin’ de son confrère 50 Cent en aspergeant la foule de champagne avant de quitter la scène.

Jeremiah fait monter la température

Le chanteur de la très populaire chanson Birthday sex a littéralement réchauffé la foule du Centre Bell ce soir. Bien qu’il n’ait été sur scène que pour quelques titres, l’interprétation de son morceau le plus populaire ainsi que l’impressionnant numéro de pole dancing offert par sa partenaire de scène ont donné le ton à la soirée de belle façon.