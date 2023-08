BRAUN LEBON, Margot



À Blainville, le 31 juillet 2023, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Margot Braun Lebon, conjointe de M. Sylvester Norbal.Précédée de son fils Patrick et de sa fille Vivianne, elle laisse dans le deuil sa petite-fille Katheryne, son arrière-petit-fils Nathan, la famille Norbal et Judy Pearl Francis, la famille Reuter ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les condoléances seront reçues le vendredi 4 août 2023, de 10h à 14h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSETél. 450.473.5934Une cérémonie aura lieu ce même vendredi, à 14h, à la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.