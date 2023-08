POMMAINVILLE, Agnès

(née Lafranchise)



À Saint-Chrysostome, le 25 juillet 2023 à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Agnès Lafranchise, épouse de M. Clément Pommainville.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Viviane), Diane (Médario), Lise (Roland), Richard (Chantal) et Sylvie (Sylvain), ainsi que ses 11 petits-enfants et ses 19 arrière-petits-enfants.Elle laisse également sa soeur Fernande (Jacques), son frère Georges et sa conjointe, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu.SAINT-CHRYSOSTOME450-826-3131