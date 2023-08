TURCOTTE, Sauveur



À Laval, le 11 juillet 2023, à l’âge de 96 ans et 7 mois, est décédé M. Sauveur Turcotte, époux de feu Mme Marie Ratté et conjoint de feu Mme Marguerite Montpetit.Il laisse dans le deuil ses enfants Martine (feu Magella), Lucie, Andrée (Robert), Céline (feu François), Jean-Guy et Diane (Côme), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, conjoints(es), neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 8 août 2023 à 10h, à l’église Saint-Léopold de Laval (3827 boul. Ste-Rose, Laval), suivi des funérailles en présence des cendres à 11h.L’inhumation des cendres aura lieu au cimetière Ste-Rose-de-Lima (1860 des Patriotes, Laval) ce même jour.Propriétaire: Patrick Lajeunesse514-770-9770 |