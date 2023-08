FASSIO, Louis Jr



Au CISSS de Saint-Jérôme, le 21 juillet 2023, est décédé à l'âge de 71 ans, Monsieur Louis Jr Fassio, époux de Nicole Gagné. Il était le fils de feu Louis Fassio Sr et de feu Jeanne Rochon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Stéphane Fassio (Jacynthe Lefebvre), Maxime Fassio (Katia Vaillancourt), ses petits-enfants Déanève, Florence, Mathis, Rosalie et Camille, ses soeurs Lise Fassio Gagné, Diane Fassio et feu Lucille Fassio Deslauriers, son proche aidant André Sénécal, tout autre membre de la famille, amis(es) ainsi que ses fidèles clients(es).Une rencontre en la mémoire de Monsieur Fassio aura lieu le dimanche 6 août 2023 de 13 h à 15 h au :www.salonrolandmenard.com