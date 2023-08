OUELLET-GAMACHE, Lucille

À Longueuil, le 27 juillet 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Lucille Ouellet-Gamache, épouse de feu monsieur Onil Gamache.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Chantale (Jeantil), Dickie (Julie), Daniel, Ghislain (Sylvie) et Martine, ses petits-enfants, Stéphan (Nancy), Yanick, Isabelle (Kevin), Yannick, Stéphanie, Julie, Jackie (Christian), feu Dianis, Michaël et Gabriel (Alexandra), ses arrière-petits-enfants, Sabrina, Loïk, Eden, Maïka, Eve, Maëlie, Lili-Rose, Kéllyna, Manolo, Léana, Kaylie, Amaya et Mackenzie, ses soeurs et frères, ses belles-soeurs et beaux-frères ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 5 août 2023 de 11h à 16h30. Des prières suivront de 16h30 à 17h au complexe funéraire :