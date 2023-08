BÉLANGER, Fernande



À Saint-Jérôme, le 27 juillet 2023, à l'âge de 97 ans, est décédée Madame Fernande Bélanger, épouse de feu Monsieur Ernest Ouellette.Elle laisse dans le deuil son fils Yvon (Ghislaine), sa belle-fille Claire, ses petits-enfants: Mylène (Nicolas), Jocelyn (Catherine), Marilyn (Francis), Pascal et Dominic, ses arrière-petits-enfants: Alexandre, Arielle, Aurélie, Rachel, Alexia, Émile et Laurie, sa soeur Denise et son frère Athanase ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.Elle est allée rejoindre son époux Ernest et son fils Laurent.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Saint-Jérôme pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Laurentides.La famille recevra les condoléances le jeudi 3 août, de 14h à 17h, de 19h à 21h et le vendredi 4 août dès 9h au:17745, RUE VICTOR, MIRABELLes funérailles seront célébrées le vendredi 4 août à 11 heures en l'Église de Saint-Janvier, 17737 rue du Sacré-Coeur, Mirabel.