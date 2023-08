SÉVIGNY, Ninon



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Ninon Sévigny survenu le 24 juillet à l'âge de 86 ans. Elle était l'épouse de feu Charles Marcuzzo.Elle laisse dans le deuil sa fille Chantal, ses petites-filles Félix et Billie et leur conjoint, son arrière-petite-fille Éléonore.La famille vous accueillera le samedi 5 août entre 13h et 17h à :505 CURÉ-POIRIER O.LONGUEUIL, QUÉBEC, J4J 2H5Les funérailles suivront à une date ultérieure.