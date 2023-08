RENAUD, Marcel



À Montréal, le 30 juillet 2023, à l'âge de 98 ans, est décédé Marcel Renaud, époux de feu Hélène Hébert.Il laisse dans le deuil ses enfants, Jean (Diane), Lucie, Daniel (Elisabeth), feu Michel (Francine) et ses petits-enfants, Julie, Frédéric, Mathieu et son arrière-petite-fille Mia ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 5 août, au salon Urgel Bourgie, 6700 Beaubien Est,de 11 h à 14 h. Suivra une petite cérémonie en la chapelle du complexe, à 14 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.