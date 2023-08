Arrêt des travaux dans le tunnel Louis-Hyppolite-La-Fontaine en raison... de moisissures

Une partie du chantier majeur du tunnel Louis-Hyppolite-La-Fontaine a été interrompu pour une durée indéterminée après que des travailleurs ont découvert des «traces de moisissures» sur l’infrastructure, mais les usagers de la route peuvent continuer à l’emprunter sans danger.

Le ministère des Transports et de la Mobilité du Québec (MTQ) a confirmé avoir été informé hier d’un «arrêt des travaux» sur le chantier du tunnel.

«Il est trop tôt pour s’avancer sur de possibles répercussions de cet arrêt des travaux sur l’échéancier du tunnel», a précisé Gilles Payer, porte-parole du MTQ.

Selon ce dernier, l’interruption est liée à des «préoccupations des travailleurs en lien avec la présence de traces de moisissures détectée dans le corridor de services», soit le tube étroit situé au centre du tunnel voué entre autres à l’évacuation et à la ventilation du tunnel.

Seuls les travaux qui prenaient place à l'intérieur du corridor de services ont été interrompus. Les travaux sur le reste du chantier se poursuivent normalement.

Cette annonce n'entraîne pas d'entrave supplémentaire pour les usagers de la route qui souhaitent traverser le tunnel, dans lequel trois voies sur six sont ouvertes à la circulation depuis le 31 octobre 2022.

«On cherche la moisissure»

Le MTQ effectue actuellement des analyses pour confirmer la présence de ces moisissures.

«On cherche la moisissure, explique M. Payer, en entrevue avec le Journal. On parle d’un kilomètre de long d’analyse parce que le tube a toute la longueur du tunnel. On analyse ce qu’on trouve qui pourrait en être et ensuite on va établir la manière de poursuivre les travaux de façon sécuritaire.»

«Renouveau La Fontaine (RLF), qui est maître d’œuvre du chantier – et donc responsable de la santé et de la sécurité du chantier –, collabore avec la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) afin de déterminer les mesures à mettre en place pour reprendre les travaux de façon sécuritaire, et ce, dans les meilleurs délais», a précisé M. Payer.

La CNESST n’avait pas immédiatement répondu aux questions du Journal mercredi matin.

Plus de détails à venir...