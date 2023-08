Assurance médicale en voyage: un conseil pour éviter un endettement catastrophique

Deux cas de Québécois qui ont dû s’endetter pour payer des frais médicaux à l’étranger parce que leur assurance a refusé de les indemniser ont été dévoilés récemment par TVA Nouvelles.

Dans les deux histoires, des personnes assurées ont dû débourser des frais astronomiques de 50 000$ et 70 000$.

Pour Louis Cyr, courtier en assurances, si de tels cas ne sont pas légion, ils se produisent régulièrement. «C’est peut-être entre 0 et 10% des cas», explique-t-il en entrevue sur les ondes de LCN, mercredi matin.

Il constate que les assureurs préfèrent ne pas dédommager les assurés dès le départ, afin de se protéger pour éviter d’avoir à les poursuivre au civil par après pour obtenir un remboursement, s’ils se rendent compte que l’assuré n’était finalement pas couvert.

«[Les assureurs disent] ''payent d’avance et par la suite, je t’indemniserai si le contrat le prévoit''. C’est la méthode en assurance voyages que je déteste», souligne le courtier d’expérience.

Il suggère de choisir très judicieusement son assurance et vérifier toutes les clauses, notamment celles qui concernent votre santé. Il déconseille d’acheter une assurance voyage sans lire, rapidement sur Internet, avec votre carte de crédit, une pratique à proscrire.

«Il faut parler à quelqu’un. Les polices d’assurance ne couvrent pas tout. Si on a des antécédents cardiaques avec des médicaments à vie, les assurances veulent le savoir avant que vous partiez. Ils vont consulter votre dossier médical, vont parler à votre médecin. Ils vont ensuite décider s’ils vous couvrent, si ça coûte plus cher ou pas», détaille Louis Cyr.

Certains assureurs pourraient même refuser d’assurer une personne en raison d’une condition médicale trop sérieuse.

«S’il y a quelque chose à propos de ton cancer, ton cœur, tes poumons, tes reins, que tu as déjà vu un médecin [les assureurs] ne paieront pas et l’assuré sera obligé de payer sa facture immédiatement à l’hôpital. Les gens manquent d’informations et de connaissances», déplore-t-il.

Il donne un conseil : il ne suffit pas d’avoir une assurance pour avoir l’esprit tranquille à l’étranger. Il faut soumettre son dossier médical à son assureur si vous avez des problèmes de santé, une précaution qui vous évitera bien des soucis.