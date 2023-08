DUBREUIL RHEAULT, Liliane

Au CISSME pavillon Honoré-Mercier, le 31 juillet 2023, est décédée Madame Liliane Rheault à l'âge de 94 ans. Elle était l'épouse de feu Réginald Dubreuil.La défunte laisse dans le deuil ses enfants : feu Daniel (Claudette Choquette), Richard (feu Linda Morin), Pierre (Irène Drouin) et Christian (Lise Vanier), plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants.Lui survivent également son beau-frère Bertrand Dubreuil ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille de Madame Liliane Rheault Dubreuil recevra les condoléances, le vendredi 4 août 2023 à 10 h en l'Église de Saint-Dominique. Les funérailles seront célébrées à 11 h, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.Tél : 450-774-6417 Téléc. 450-773-7778www.ubaldlalime.com