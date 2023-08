Connaissez-vous les allocations au conjoint survivant?

Perdre son conjoint est douloureux sur le plan personnel, mais peut également engendrer des difficultés financières. Des allocations peuvent vous donner un coup de pouce appréciable au décès de votre conjoint.

Les gouvernements fédéral et provincial versent des allocations au conjoint survivant à certaines conditions. Voici ce qu’il faut savoir et quels sont les critères pour y avoir droit.

L’Allocation au survivant

Si vous avez entre 60 et 64 ans, résidez au Canada et que votre époux ou votre conjoint est décédé, vous pourriez avoir droit à l’Allocation au survivant. Ce versement mensuel est non imposable et vise à aider ceux qui ne sont pas encore admissibles à la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) et au Supplément de revenu garanti (SRG). C’est pourquoi elle se termine après 65 ans.

«Nos revenus doivent être inférieurs à un seuil déterminé et l’on ne doit pas être remarié ou réengagé dans une relation de fait», précise Hadi Ajab, planificateur financier indépendant et conseiller en sécurité financière, représentant en épargne collective rattaché à Services en placements PEAK. Le maximum de revenus annuels pour 2022 est de 28 512$.

Si l’on répond à toutes les conditions, on pourrait alors toucher jusqu’à 1581,51$ par mois. Ce montant concerne la période de juillet à septembre 2023, et est indexé tous les trois mois.

Sachez aussi qu’au fédéral, un conjoint de fait est une personne avec qui l’on vit depuis au moins 12 mois dans une relation conjugale sans interruption de plus de 90 jours, ou avec qui on a eu un enfant ou adopté un enfant.

La rente de conjoint survivant

Le gouvernement provincial peut accorder un revenu de base au conjoint survivant. Cette rente est versée durant toute la vie, à partir du mois qui suit le décès. Pour cela, deux critères doivent être respectés : la personne doit se qualifier comme conjoint de la personne décédée, et cette dernière devra avoir suffisamment cotisé au RRQ durant sa vie active.

«Au provincial, pour être considéré comme conjoint, il faut avoir été marié ou en union de fait, ou avoir vécu ensemble pendant trois ans avec la personne. Une année suffit si un enfant est né ou à naître, ou qu’un enfant a été adopté», précise Hadi Ajab.

Bon à savoir: même si le conjoint de la personne décédée se remarie ou s’unit civilement, il continuera à recevoir sa rente de conjoint survivant. De plus, si la personne décédée n’était pas mariée ou en union civile ou qu’elle était séparée légalement, la rente sera versée à la personne reconnue comme étant son conjoint de fait. Inversement, le conjoint de fait n’est pas admissible à la rente si la personne décédée était encore mariée ou unie civilement à une autre personne et non séparée légalement ou divorcée. Dans ces conditions, c’est son ancien époux ou conjoint qui serait bénéficiaire de la rente.

Par ailleurs, si le décès survient dans la première année du mariage ou de l’union civile, certaines règles supplémentaires s’appliquent.

Cotisations inscrites au dossier de la personne décédée

Pour ce qui est de la cotisation suffisante au RRQ, le conjoint décédé devra avoir cotisé 10 ans ou plus, ou au moins 1/3 de la période de cotisation, et ce pour un minimum de trois ans. Voici un exemple: admettons qu’une personne décède à 35 ans. Sa période de cotisation démarre à 18 ans et devrait donc représenter 18 ans jusqu’à ses 35 ans. Il faudrait donc qu’il ait cotisé pendant au moins six ans (le tiers), pour que cette condition soit respectée.

Le montant de la rente varie et dépend de plusieurs facteurs, notamment les cotisations RRQ inscrites au dossier du défunt, l’âge du bénéficiaire, si ce dernier est reconnu comme invalide, s’il reçoit des rentes de retraite et s’il y a des enfants à charge. À titre d’exemple, au taux valide jusqu’au 31 décembre 2023, le versement maximal que pourrait recevoir une personne âgée de 45 à 64 ans, peu importe sa situation, est de 1064,81$ par mois. Pour les autres catégories et tranches d’âge, les montants varient.

CONSEILS