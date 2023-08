BLAIS, Richard



À Verdun, le 26 juillet 2023, à l'âge de 70 ans, est décédé paisiblement à la maison, Monsieur Richard Blais, conjoint de Line Brochu.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants, Stéphanie (Jean-Marc) et Steven (Jennifer), ses petits-enfants, Léonie, Victor, Amélia et Joshua, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 4 août 2023 de 13:00 à 17:00 et de 18:00 à 20:00 au complexe :Une célébration de sa vie suivra les condoléances à 20:00 au Salon A.La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Verdun, de Nova, le Dr Saad et le personnel hospitalier du CHUM pour les bons soins prodigués et leur soutien.Au lieu de fleurs, Richard souhaitait que des dons soient faits au Fonds Guy Lafleur du CHUM, en mémoire de son idole.